RODINA POD LUPOU: Česká Miss závidí starší sestře postavu a sebevědomí

ČÍM SI VZÁJEMNĚ LEZEME NA NERVY

Gabriela: Vždy, když si myslím, že mám pravdu, a má ji ona, když nadává na své krásné dlouhé vlasy a nemá proč, když jí sluší mé oblečení více než mně, když je náladová nebo když vyvolá hádku kvůli maličkosti.

Jana: Když se na něco jedna z nás soustředí a druhá si kouše nehty.

JAK ČASTO SE HÁDÁME

Gabriela: Řekla bych, že se doopravdy hádáme jen zřídka. Čím jsme starší, tím jsme rozumnější a víc si vážíme toho, že se máme. A když, pak většinou u vymýšlení choreografie nebo tvorby hudby pro sestavu. Přeme se v rozdílných nápadech, anebo jen tak, když vstaneme špatnou nohou.

Jana: Opravdu málo, tak jednou do roka.

V ČEM SE SHODNEME

Gabriela: Jsme si celkem podobné, jak v názorech, tak vkusu. Máme rády stejnou hudbu, filmy, zábavu, máme stejný smysl pro humor. Většinou se nám líbí stejné oblečení a máme stejné sympatie k lidským charakterům.

Jana: Je toho hrozně moc, bylo by na dlouho jmenovat vše, ale určitě třeba na filmu, který si pustíme.

Jana a Gabriela Kratochvílovy / Fotograf: Lenka Hatašová / Make-up: Monika Navrátilová / Styling: Karolína Drössler/ Nosferatu, Karen Millen, Mango, Zara

CO ŘÍKÁM NA JEJÍ PARTNERY

Gabriela: Nemohu říct, že jsem všechny její partnery schvalovala, ale taky jsem to před ní nikdy netajila. Je to moje sestra a nejlepší přítelkyně, a jestli jí někdo má partnera schválit, jsem to já. Ale kdyby na to přišlo a já s jejím výběrem nesouhlasila, nikdy bych jí v jejím štěstí nebránila.

Jana: Respektuji je, myslím, že dokážu vyjít s každým a vždy to tak bylo. Pokud je sestra šťastná, jsem šťastná s ní. Vždy jsme partnery spolu probíraly a řešily a vždy taky budeme, od toho sestru mám, vždyť je zároveň má nejlepší kamarádka.

ČÍM SE NEJVÍC PŘEKVAPUJEME

Gabriela: Znám ji celý život, přesto mě vždy dokáže něčím překvapit. Je to už několik měsíců, co je z ní máma, a já nemůžu být pyšnější, jak úžasně to zvládá. Pořád se pozastavuji nad tím, jaká je. Když toho má sama nad hlavu, pořád myslí i na mě, kdykoli za ní přijedu, dělá mi radost maličkostmi. Jen tak.

Jana: Máloco mě překvapí, známe se na to moc dobře, ale když už na to přijde, je "překvapení" slabé slovo. Vždyť například vyhrála Českou Miss.

CO SPOLU PODNIKÁME NEJRADĚJI

Gabriela: Večery u sklenky vína a oblíbeného filmu, hudební festivaly, nakupování, užíváme si spolu závody v mažoretkovém sportu, jízdu na snowboardech, válení na koupališti nebo procházky s kočárkem.

Jana: Nejraději spolu chodíme na koncerty a hudební festivaly, s nikým bych si je neužila tak jako se sestrou.

CO JÍ NEJVÍC ZÁVIDÍM

Gabriela: Postavu a smysl pro módu, její nápady a v některých situacích větší sebevědomí.

Jana: Život v Praze, ten mi chybí nejvíce.

KDE JI VIDÍM ZA 10 LET

Gabriela: Věřím, že z ní bude velká a úspěšná podnikatelka, trenérka a fantastická máma. Taky trochu doufám, že napíše kuchařku a já pak budu moci vařit jako ona.

Jana: Vidím ji stejně nadšenou a pracovitou, nejspíš s velkou rodinou a stále stejným klučičím sestřihem.