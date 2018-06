Českou Miss 2012 se stala Tereza Chlebovská z Krnova

On-line rozhovor s Českou Miss Tereza Chlebovská bude hostem iDNES.cz v pondělí 2. dubna ve 14:00

Novou Českou Miss korunovala v Hudebním divadle Karlín legendární herečka Claudia Cardinalová. Studentka Tereza Chlebovská bude Českou republiku reprezentovat na Miss Universe. Kromě toho získala možnost studovat na zahraniční škole dle svého výběru, auto, roční pronájem bytu v lokalitě Rezidence Prague Towers a zájezd do Dominikánské republiky.

Soutěž letos probíhala jinak než v minulých letech. Dívky postupně vypadávaly. Nejprve se představily a předvedly tradiční promenádu v plavkách. Po ní už zůstala v soutěži jen polovina dívek.

Ty pak diváci mohli vidět na záznamech z Thajska, kde si dívky vyzkoušely různé profese, jako je prodavačka květin nebo kokosů, švadlena, karaoke zpěvačka nebo třeba nehtová tanečnice.

Sedmička vybraných předvedla také svůdnou choreografii ve stylu kabaretu Chicago. Po promenádě ve večerních šatech vypadla Andrea Stiebligová a Tereza Fajksová, která ovšem nakonec korunku získala, protože se stala Blesk Českou Miss Earth.



Zbylé dívky odpovídaly na otázky poroty, jejíž čestnou předsedkyní byla legendární herečka Claudia Cardinalová, která se tu setkala se svým českým hlasem Eliškou Balzerovou. Dále Českou Miss World vybíral herec Martin Dejdar, atlet Roman Šebrle a ředitelka soutěže Michaela Maláčová. Ti rozhodli, že na prestižní soutěž Miss World do Číny pojede osmnáctiletá studentka Anglického gymnázia Linda Bartošová.

Česká Miss World Linda Bartošová v choreografii ve stylu kabaretu Chicago

Slávik budil rozpaky

Celým večerem provázeli Jaro Slávik a Gabriela Partyšová. Jaro Slávik se inspiroval Zlatými glóby, kde britský komik Ricky Gervais vtipkoval na účet přítomných celebrit a některé urazil (více čtěte zde).

Ředitelka soutěže Michaela Maláčová se proto obávala, že Slávik urazí všechny v sále dřív, než se mu podaří navázat kontakt s publikem. Moderátor se ale držel zpátky a zpočátku si jen lehce rýpl.

"Pro část žen teď odchodem slavíka večer končí, ale přichází doživotní Slavík. Pro polovinu z vás to bude znamenat, že tomu, co říkám, nebude rozumět, pro druhou polovinu, že to nebude chtít poslouchat," řekl Slávik po úvodním vystoupení Karla Gotta.

Gábině Partyšové na začátku tak bušilo srdce, že se zakoktala při představování poroty.

"V sále je každý, kdo něco znamená. Je tu pan Bednář, pan Václav Noid Bárta. Akorát nevím, co tu děláte, když už jednu missku máte," rýpl si Slávik.

Postupem času si vzal na paškál vietnamskou menšinu, kterou požádal, aby nerozbíjela okna u aut, hokejisty Šlégra se zeptal na dobrý hotel v Mexiku, čímž narazil na jeho aféru v nudistickém ráji a prohlásil, že se bojí v Čechách jezdit autem, aby nenarazil do "namazánka."

Neváhal si udělat legraci ani z hlavního mediálního partnera, když zpochybnil vkus jeho čtenářů. "Čtenáři Blesku prokázali svůj smysl pro vkus. Zní to jako logický nesmysl a také to je logický nesmysl. Jediní, které zajímá, jak se má Iveta Bartošová, vybrali svou Miss," řekl Slávik před vyhlášením České Miss Earth, kterou volili čtenáři Blesku.

I když většina jeho vtípků zůstala bez odezvy, působil oproti Gabriele Partyšové daleko jistěji. Zkušená moderátorka se často zakoktávala, skákala ostatním do řeči, pokládala otázky a nečekala na odpověď.

Finalistky České Miss nacvičily choreografii k písni Karla Gotta.

Během večera vystoupil Karel Gott a skupiny Mandrage a Chinaski. V roli speciálního hosta se představil ansámbl Hudebního divadla Karlín v čele s Ondřejem Brzobohatým a předvedl scénu z divadelní hry Vražda za oponou. Své nové vystoupení předvedli také vítězové soutěže České Slovensko má talent skupina Dae Men.