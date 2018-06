Když nové Miss kápnou božskou: chtějí chlapy i víc peněz za přehlídky

Tereza Chlebovská, Česká Miss 2012

Jak hodnotíte úspěch na České Miss, co se ve vás odehrává bezprostředně po korunovaci?

Mám smíšené pocity, vítězství jsem nečekala, o to víc si toho vážím. Jsem v naprosté euforii. Chtěla bych hlavně poděkovat kamarádům a rodičům, kteří to se mnou museli přetrpět. Poslední měsíce jsem asi nebyla úplně nejpříjemnější, možná jsem byla i trochu protivná.

Jaké cíle jste v průběhu soutěže měla?

Přála jsem si dostat se do finále, což jsem byla ráda, že se povedlo. Pak přišly pochybnosti, když jsem viděla všechny ty krásné finalistky, ale nakonec jsem samozřejmě ráda, že to takhle dopadlo.

Jste připravena přerušit svůj dosavadní život?

Nemyslím si, že ho přeruším úplně. Zkusím to nějak zkombinovat.

Jste studentkou, tak jak třeba hodláte vyřešit otázku dokončení studií na vysoké škole?

To by mě taky zajímalo (smích). Ale ne, chtěla bych dokončit vysokou školu a doufám, že se to povede.

Je ve vašem životě nějaký partner?

Není.

Asi víte, co se o Miss říká?

Co se říká?

Říká se tomu missí nemoc. Jinými slovy: pokud je vítězka zadaná, záhy o partnera přijde.

Jasně, o tom jsem párkrát slyšela. Tak asi v tomhle směru mám výhodu. Partnera si můžu vyhlídnout později.

Linda Bartošová, Česká Miss World

Jste novou Českou Miss World, kterou si vybrala porota. Jak hodnotíte tenhle úspěch?

Když jsem koukala na Miss, tak jsem si říkala, že ty holky říkají pořad to samé, ale opravdu je to hrozný nápor emocí a v podstatě nevím, co se děje.

Přihlásila jste se do Miss sama?

Oslovil mě prostřednictvím mé agentury tým České Miss. Dlouho jsem zvažovala, jestli na casting půjdu, ale nakonec jsem se na něj přišla podívat, řekla si, že to zkusím a vyšlo to.

Co očekáváte od svého titulu?

Věřím, že přijdou zajímavé kontakty, že si udělám trochu jméno a že všechno bude jednodušší.

Na příjmení Bartošová jste si zvykla?

Je to jenom příjmení, i když je v dnešní době trochu hanlivé (smích).

Tereza Fajksová, Česká Miss Earth

V soutěžích Miss vás nevidím poprvé. Na kolikátý pokus vám to vyšlo?

Jenom na podruhé.

Jste důkazem, že se člověk nemá vzdávat při prvním nezdaru. Co se tedy dá poradit dívkám, které chtějí také uspět?

Hodně se usmívat, tvrdě pracovat na své postavě, zdravě jíst, důležité pak je, co je uvnitř. Když se usmíváte a když něco z vás vyzařuje, na lidi to asi působí.

Jste zadaná?

Ano, partnera mám pět let.

Nebojíte se tzv. missí nemoci?

Nebojím. My jsme spolu zažili už tolik věcí, že zvládneme i nápor, který přijde.

Co by vám úspěch na České Miss měl nyní zajistit?

V modelingu působím už třetí rok, tak doufám, že mi stoupne cena, jelikož si myslím, že jsem stále pod cenou. A pak jsem ráda, že můžu Českou republiku reprezentovat na Miss Earth. Budu se snažit, abych uspěla.