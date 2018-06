Ve škole jsem byla bonzák, šokuje Krause Česká Miss Nováčková

Královna krásy, která si získala sympatie televizních diváků, v dětství nebyla moc populární. Jako jedničkářka, která se pořád učí a navíc žaluje na své spolužáky, neměla na růžích ustláno. "Nebyla jsem ve škole moc oblíbená," přizná Nováčková u Krause.

"Vždy to probíhalo tak, že brácha si hrál na dinosaury a já jsem si psala domácí úkol. Asi jsem si připadala výjimečná," zavzpomíná Česká Miss. K tomu prý donášela na spolužáky a to klidně i před nimi. "Pamatuji si, jak můj spolužák napsal úkol o přestávce a prosil mě, ať to neříkám, no a pak přišel pan učitel a já hned: Já to viděla!"

Královna krásy se nezdráhá ani ukázat fotku z té doby v obřích brýlích, kvůli kterým zažívala peklo. "Já jsem je strašně nechtěla, ale taťka říkal, že jsou červený, červená je dobrá, jsou to Carrery a to je značka, tak je musím mít. Ale v životě jsem mu to neodpustila. Připomínám mu to dodneška a vždycky, když se bavíme o brýlích, tak mu to připomenu, protože tohle byla určitě moje nejhorší léta," říká Nováčková.

Radim Špaček, Jitka Nováčková a David Neff v Show Jana Krause

Kromě ní moderátor vyzpovídá i Českým lvem oceněného režiséra Radima Špačka a fotografa a reportéra MF DNES Davida Neffa, který se nedávno vrátil ze zemětřesením a tsunami postiženého Japonska.