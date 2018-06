MISS POD LUPOU: Nová královna krásy nafotila první svůdné snímky

Jak jsem se přihlásila do České Miss

Modelingová agentura mě oslovila s nabídkou, abych natočila reklamu – připravovaný spot pro soutěž Česká Miss. Spot se natočil a já jsem na pobídku přátel začala přemýšlet, jestli se do soutěže nezkusím přihlásit. Nakonec jsem tři dny před uzávěrkou odeslala přihlášku, ale celé jsem to brala jako zkoušku. Říkala jsem si, že letos si ten casting vyzkouším, jak to vypadá, a příští rok si to zkusím znovu a připravím se na to, půjdu do toho "naostro“.

O mém studiu

Studuji gymnázium a právě kvůli denní docházce do školy jsem nikdy za modelingem do světa nevyrazila. Letos mě čeká maturita a kvůli závazkům, které ze zisku titulu plynou, jsem požádala o individuální plán. Moc bych si ale přála maturovat spolu s ostatními spolužáky a zvládnout maturitu z češtiny, matematiky a angličtiny již v květnu. Podala jsem si přihlášku na Karlovu univerzitu na mediální studia, tak budu ráda, když budu moct ve studiu pokračovat a studovat obor, který by se mi líbil.

Já a modeling

Modelingu se věnuji už několik let, ale jen na lokální úrovni. Často jsem předváděla na módních přehlídkách v Českých Budějovicích a jižních Čechách, jezdila jsem i do Prahy na castingy a třeba jsem i fotila zajímavou kampaň ve Francii, ale mnoho zkušeností se zahraničním modelingem nemám.

Můj vztah po vítězství

S partnerem jsme spolu už tři roky a oba věříme, že moje vítězství v soutěži náš vztah neohrozí. Víme, že teď už to nebude jako dřív, ale máme se velmi rádi a přítel mě po celou dobu maximálně podporoval. Povinnosti, které mě čekají, Marek chápe a myslím si, že i když je zdravě žárlivý jako každý chlap, tak má pochopení i pro to, že si například v těchto dnech nemáme čas ani zatelefonovat. Posledních několik měsíců jsme spolu už v Budějovicích bydleli, a protože pracuje v rodinné firmě, která se rozrůstá, určitě se za mnou do Prahy nebude moct přestěhovat, ale vzájemně za sebou budeme co nejvíce jezdit. On za mnou do Prahy a já za ním do jižních Čech.

Moje největší slabost

Autoři Redaktor: Eva Čerešňáková Fotografie: Lenka Hatašová Make-up: Monika Navrátilová Fotografováno v Atelieru - Galerii Vlašská 15

Mám asi dvě slabosti. Tou první je sladká tečka, kterou si neodpustím po žádném jídle. Naštěstí to máme v rodině geneticky a ani já, ani mamka po mlsání nepřibíráme. Současně miluji pořádek, takže i když přijdu domů pozdě, tak si první vybalím, uklidím a teprve potom jdu spát.

Co mě teď čeká

Předpokládám, že nyní budu mít více práce jako modelka a také mě čekají povinnosti související s titulem České Miss. Na práci v modelingu se těším, ale současně bych ráda dokončila školu a zvládla úspěšně maturitu. V září poletím na Miss Universe a nesmírně se těším na filmovou školu v New Yorku, která patří k jedné z výher. Všem, kteří mě podporovali a hlasovali, za jejich podporu moc děkuji.