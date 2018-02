Lilian Sarah Fischerová: Po Miss se mi nestýská, nemohla jsem hrát

Lilian Sarah Fischerová si ve čtyřiadvaceti letech uvědomila, že přehlídková mola nejsou nic pro ní. Mnohem víc toužila ukázat se na divadelní scéně. „Studovala jsem tanec, hodně jsem tančila a pak přišla Miss. Po téhle soutěži byl najednou útlum a já jsem si uvědomila, že mi divadlo strašně chybí a velkou oklikou jsem se snažila vrátit,“ zavzpomínala.



Byla si prý vědoma toho, že je na studium herectví už stará. Ale ani to jí nebránilo, aby si nakonec svůj životní sen splnila. „Když člověk něco opravdu chce, tak pro to musí něco udělat, a ne sedět s hlavou sklopenou a čekat na zázrak. Pak dokáže cokoliv,“ vypráví nyní už herečka o své cestě.

Podařilo se jí hrát v několika divadelních hrách a navíc po boku svého partnera, herce Michala Vykuse. „Pro mě je skvělé být s ním na jevišti. Vím, že se spousta lidí pak doma hádá a projektuje práci do osobních rovin, ale my to tak nemáme. Dává mi velký duševní klid a oporu, když hraji,“ řekla bývalá modelka s tím, že Michala si profesně váží a může mu stoprocentně důvěřovat.

Na děti a rodinu mají s partnerem prý ještě dost času. Momentálně se chce věnovat hlavně divadlu a užít si ho naplno. Chce trochu dohnat období, kde se hraní kvůli soutěži krásy a modelingu nevěnovala.



Lilian Sarah Fischerová na České Miss 2007 Modelka coby andílek s dalšími misskami

Lilian se na divadle mimo jiné líbí i to, že v něm zažívá spoustu neuvěřitelných situací. V představení Tramvaj do stanice Touha Michal hraje manžela Lilian, který svou ženu terorizuje a bije. Herečka prozradila, že doma se tak ovšem vůbec nechová. „Můj Michal je doma šíleně laskavý a hodný. Tak ty slzy na tom jevišti jsou pak opravdové,“ prohlásila v žertu.

Ve hře Jak je důležité býti s Filipem zase partneři pro změnu hrají sestřenici s bratrancem. Lilian se ale dušuje, že jí nevadí, že se její přítel po celou dobu představení líbá s její nejlepší kamarádkou. „Já se u toho vždycky šíleně směji. Prostě to odstřihnu a není tam žádná žárlivost, ba naopak,“ dodala.