Češka Linda Vojtová zvítězila v soutěži Elite Model Look

Prvenství 178 centimetrů vysoké modrooké blondýnky je prvním tak velkým úspěchem české reprezentantky v soutěži Elite zaměřené na vyhledávání nových manekýnek.

Porota, v níž byli kupříkladu návrhář Jeremy Scott, fotograf Peter Lindbergh či topmodelka Irina Bondarenko, udělila druhého místo slovenské dívce Aleně Martanovičové.

Každým rokem se do soutěže Elite Model Look na celém světě přihlásí na 350 000 děvčat. Letos se do finále probojovalo 70 dívek z necelé šedesátky zemí, na nejlepších patnáct finalistek nyní čekají smlouvy s Elite, která je největší modelingovou agenturou na světě.

Soutěži Elite Model Look vděčí za svůj úspěch v topmodelingu mimo jiné Cindy Crawfordová a Stephanie Seymourová nebo české modelky Alžběta Syrovátková a Markéta Kostková.

Poprvé se soutěž uskutečnila v roce 1983, tehdy pod názvem Look of the Year, na základě koncepce, kterou vypracoval prezident a zakladatel sítě Elite John Casablancas. První ročník se na území bývalého Československa konal v roce 1991 ještě jako československé finále; od roku 1993 je v České republice a na Slovensku každý rok národní finále, jehož vítězky postupují do celosvětového finále.