Česká kráska ovládla pařížskou módu

Modelka předvádí šaty z kolekce haute couture francouzského návrháře Christophera Josseho. (7. července 2003) Italská návrhářka Donatella Versace si českou topmodelku Hanu Soukupovou vybrala jako 'múzu' své přehlídky haute couture. (7. července 2003) Kolekce haute couture francouzského návrháře Christophera Josseho. (Paříž, 7. července 2003) Údiv nad kreativitou návrháře opět vzbuzovala kolekce Johna Galliana, který se tentokrát inspiroval jarní cestou do Indie a jejími tanečnicemi. (Paříž, 7. července 2003) Britský návrhář John Galliano pózuje před fotografy na módní přehlídce haute couture v Paříži. (7. července 2003) Americký herec Jack Nicholson a jeho dcera Lorraine sledují módní přehlíku haute couture návrháře Johna Galliana v Paříži. Americká topmodela Linda Evangelista předvádí šaty z kolekce haute couture návrháře Karla Lagerfelda. (8. července 2003) Ženskost a cestování. To byla hlavní témata, jichž se chopil Karl Lagerfeld pro letošní zimní kolekci nejluxusnější módy haute couture. (Paříž, 8. července 2003) Modelka předvádí šaty z kolekce haute couture návrháře Christiana Lacroixe. (8. července 2003) Kolekce haute couture britského návrháře Juliena Macdonalda pro Givenchy. (Paříž, 8. července 2003)

Módní dům Dior ji angažoval pro své tři celosvětové kosmetické kampaně a vedle toho stihla Hana ještě účast na přehlídkách módních domů Chanel, Dior, Ungaro, Lacroix nebo Givenchy.„Přehlídky jsou moc hezké a oblečení je nádherné. Mam velkou radost ze svého úspěchu, ale hlavní je, si tento úspěch udržet, a přístí rok si ho zopakovat,“ řekla k tomu Hana Soukupová.Osmnáctiletá Hana Soukupová zvítězila v roce 2001 v soutěži Topmodelka nového tisíciletí, kterou pořádá agentura Company models, jež zároveň modelku zastupuje.Během posledních měsíců se objevila v mnoha prestižních časopisech. Její fotografie zveřejnily časopisy Vogue, Harper's Bazaar i Numéro. Britský časopis The Face ji dokonce označil za jeden z největších současných talentů světového modelingu. Za sebou má i první světovou kampaň, parfém Baron Baron značky Carolina Harrera.Další pracovní nabídky jsou těsně před podpisem. Na své kampaně si Hanu Soukupovou žádají další módní domy jako Gucci, Dolce Gabbana, Valentino, Calvin Klein nebo Tommy Hilfiger.A co je tím důvodem její úspěchu? „Dokonalá tvář a neuvěřitelně dlouhé nohy,“ říká Lenka Jochová, ředitelka agentury Company models, která Hanu Soukupovou našla jako neznámou studentku keramické školy, a během necelých dvou let jí pomohla se dostat mezi špičkové světové topmodelky.Ženskost a cestování. To jsou hlavní témata, jichž se chopili slavní módní návrháři pro letošní zimní kolekce té nejluxusnější módy haute couture. Jejich přehlídky v Paříži budou trvat do čtvrtka.V metropoli nad Seinou se v oficiálním programu prezentuje tucet módních domů, jež se mohou pyšnit nálepkou haute couture, a stejný počet přizvaných salonů. Nechybějí jména z nejzvučnějších - Chanel, Dior, Ungaro, Valentino, Christian Lacroix, Versace či Jean-Paul Gaultier. Zkrátka salony, v nichž si dříve či později musí pořídit róbu na míru každá celebrita, pokud chce dokázat, že je skutečně na výši.Přehlídky haute couture spadají do zcela jiné kategorie než kolekce modelové konfekce pret-a-porter, kterou je možné pořídit ve značkových prodejnách. Návrháři se na haute couture doslova vyřádí a pak se módní kritici mohou jen dohadovat, zda předvedené modely jsou uměleckým dílem, nebo zda by přece jenom nebylo možné v nich vyrazit na večírek.