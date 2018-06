Česká kráska jezdila na slonovi

Jak se jezdí na slonovi?

"Když jsme přijeli na sloní farmu, měli tam pro nás připraveno asi osmnáct slonů a nabídli nám projížďku po buši. Všechny jsme se na to těšily, takže samozřejmě ani jedna tu možnost neodmítla. Trošku jsem se sice bála, to víte, je to ohromné zvíře a nikdy nevíte, co udělá, ale sloni, na kterých jsme jeli, byli strašně mírumilovná zvířata. A navíc jsem se uklidnila, když jsem pochopila, že lidé kolem slonů mají všechno pod palcem.

Byla jsem také překvapena, když jsem zjistila, že jízda na slonovi je strašně pohodlná. Když to srovnám třeba s jízdou na koni, na slonovi ani moc nepociťujete, že by jste se nějak moc hýbali. On chodí pomalu, nikam nespěchá, sedlo je hodně široké, takže člověku ani nepřijde, že by se někam kolébal.

Zážitek pro mě byl, když jsme se plavili přes řeku. Byla docela hluboká, sloni v ní byli až po uši. A tehdy se stalo, že slon, na kterém seděla Miss Trinidad a Tobago, Sasha St. Hill, se rozhodl, že se pořádně smočí - a trošku se ponořil. A Sasha začala pochopitelně ječet. Ale dobře to dopadlo. Jenom ona chudinka byla do půli pasu mokrá, ale v tom horku to bylo možná i příjemné."

Na krokodýlí farmě jste prý provedla něco, co se nemá…

"Mnohem více než u slonů jsem se bála na krokodýlí farmě, kde nás pustili až k samotným krokodýlům, což je jinak příšně zakázáno. Paní Julia Morley, která má celou soutěž Miss World na starosti, se o tom v žádném případě nesměla dozvědět. Ta nabídka vzešla od jednoho z pracovníků krokodýlí farmy, který podlehl půvabům jedenácti hezkých dívek a říkal, že to není problém, že máme možnost si krokodýla dokonce pohladit.

Musím přiznat, že jsem si ze začátku řekla, že tam nepůjdu, protože to byl výběh, kde bylo několik krokodýlů zcela volně. Říkala jsem si, že mám ráda sebe a své rodiče a ráda bych se vrátila domů. Ale pak, když jsem viděla jak tam šly dvě holčiny, čtyři, šest - a nic se jim nestalo, rozhodla jsem se, že bych to měla také zkusit. Ale musím říci, že ty dvě minutky, které jsem strávila v blízkosti velkého krokodýla, byly opravdu strašně dlouhé. Měla jsem strach, ale byl to zážitek na celý život."

V Jižní Africe jste také ochutnala mnoho místních specialit a mezi nimi i krokodýlí maso. To bylo až po návštěvě krokodýlí farmy?

"Ano, ale nebyla v tom žádná pomsta. Musím říci, že krokodýlí maso je opravdu měkoučké a moc dobré, na rozdíl od pštrosího, které bylo trošku tužší, ale já jsem opravdu ochutnala od každého jídla jenom symbolicky. Přeci jenom pro nás jsou taková zvířata stále jistou vzácností, takže abych se jejich masem cpala, to mi bylo proti srsti."

Jak na vás zapůsobily Viktoriiny vodopády?

"Prvně v životě jsem měla možnost dostat se k nějakým mohutnějším vodopádům, takže se mi to samozřejmě strašně líbilo. Moc hezká byla zejména duha, která se klenula přes vodopády. Navíc je strašně krásné, že všechnu tu nádheru stvořila příroda, není tam nic uměle vytvořeného."

Nesnažila se vás nějaká soupeřka hodit do vodopádu?

"Ne. My jsme tam byly všechny na stejné lodi. Musím říci, že naše skupina byla skvělá. Vycházely jsme spolu úplně bezvadně. Se mnou ve skupině byla například Miss Barbados, kterou jsem si velmi oblíbila. Potom při soutěži vyhrála titul Miss Talent. Má opravdu neuvěřitelný hlas. Myslím si, že jednou prorazí a bude z ní úžasná zpěvačka. V hotelu na pokoji jsem bydlela s Maďarkou. Vedle byla již zmíněná Miss Trinidad a Tobago a Miss Jamajka. Bylo zajímavé, že jsem většinu času trávila s tmavými děvčaty. I na většině fotek jsem jako bledulka mezi černoškami.

Ve skupině se mnou byla ještě Slovenka, Slovinka, Miss Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Keňi, Botswany - a všechny holky byly strašně fajn. Miss Trinidad a Tobago se příští rok vdává, tak jsem pozvaná na svatbu. Strašně se těším, protože jsme se domluvily, že se tam všechny zase po roce sejdeme."