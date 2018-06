Česká kadeřnice je druhá na světě

14:03 , aktualizováno 14:03

Kadeřnice Petra Měchurová na prestižní soutěži Mezinárodní asociace profesionálního tisku (AIPP) získala ve své kategorii druhé místo. "Jsem moc ráda, akorát že si to nevychutnám úplně, protože nepojedu na vyhlášení do Paříže. Ale je to obrovský úspěch, být druhá na světě," řekla Měchurová.