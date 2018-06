Češka je ve finále německé reality show Hledá se topmodelka

14:02 , aktualizováno 14:02

Češky patří k nejkrásnějším ženám na světě. Důkazem je i to, že česká rodačka Hana Nitschová se dostala do finále německé reality show Hledá se topmodelka (Germany’s Next Topmodel), kterou moderuje slavná Heidi Klumová.