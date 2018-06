Češka je svůdnější než Kylie Minogue

A co na Petře muži tolik obdivují, že předehnala i takové hvězdy jako Gwyneth Paltrowovou, Claudii Schifferovou nebo Kylie Minogue?

"Je těžké říct, co je na Petře to nejúžasnější. Určitě to budou její šťavnaté rty, má také překrásné nohy. Pro chlapa je těžké přehlédnout takovou nádhernou ženskou na ulici," uvedl jeden z mužů, který hlasoval pro Němcovou v anketě magazínu AskMen.

České a slovenské modelky se v žebříčku nejsvůdnějších krásek na světě umísťují každoročně.

V přestižní soutěži Elite Model Look International 2003 z 65 finalistek z 54 zemí se do finále probojovala Češka, Lenka Šebestová. Slovenská kráska Denisa Dvončová dokonce vyhrála jako první Slovenka ve více než dvacetileté historii soutěže.

"Ženy z České a Slovenské republiky jsou rok od roku stále populárnější. Jsou totiž neuvěřitelně krásné, a je proto divné, že se v českých turistických průvodcích mluví o starobylých památkách a architektonických krásách hlavního města Prahy, a vůbec nikde není zmínka o novějším a daleko více sexy vývozním artiklu, oslňujících modelkách," napsal AskMen.

Jednadvacetileté Petře Němcové, jejíž kariéru odstartoval hledač talentů z agentury Next přímo na ulici, se hned dvakrát podařilo dostat na obálku amerického plavkového magazínu Sports Illustrated. V roce 2002 byla dokonce oceněna jako vítězná Tvář roku tohoto prestižního časopisu.

Petru si vybraly do své kampaně světově proslulé značky Max Factor nebo Cartier. Kromě fotografií v nejluxusnějších módních magazínech se může pochlubit i filmovou rolí ve francouzském snímku Absolutely Fabulous.