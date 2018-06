Češka je na Miss Bikiny favoritkou

Fakt je, že dosud všechny soutěže krásy, kterých se u nás zúčastnila, vyhrála. Teď poprvé reprezentuje Českou republiku na mezinárodním klání.



Sedmnáctiletou Ostravanku Zuzanu Putnářovou charakterizuje krásný úsměv, příjemné vystupování a dokonalá postava. Korunek krásy už má doma celou řadu, ale zatím jen z tuzemských soutěží.



Nyní dostala šanci představit se v zahraničí. "Vaše dívka je nádherná. Ve srovnání s ostatními slečnami vyniká, má velmi charismatickou osobnost," nešetřil pochvalami na adresu Ostravanky prezident soutěže Miss Bikiny, Malťan Paul Chetcuti.

Na malý ostrov v srdci Středozemního moře přiletěly krásné dívky v sobotu. "Malta je skutečně nádherná! Když jsme přistávali, mohla jsem přehlédnout celý ostrov, tak je tato země malá!" žasla po příletu dívka ze severu Moravy.

Na pokoji bydlí s držitelkou titulu Miss Ukrajina. "Dívky jsou tu různé. Rozumím si například se slečnou z Jamajky nebo s reprezentantkou Jihoafrické republiky," říká Zuzana Putnářová a dodává: "Spousta lidí mě před odletem varovala, že se na tak velké soutěži setkám s velice konkurenčním prostředím. To se zatím naštěstí nepotvrdilo, ale uvidíme, jaké to bude těsně před finalovým večerem."



Organizátoří nenechají dívky vydechnout, každý den je pořádně našlapaný. Oficiální program začal v pondělí ráno impozantně - do luxusního hotelu Baystreet přijelo pro finalistky deset krásných limuzín, které dívky přepravily do historického středu hlavního města La Valletta. "Limuzínou jsem tady jela poprvé. Jahody se šampaňským jsme sice nedostaly, ale i tak to byl velký zážitek," směje se česká reprezentantka.



Seznámení s historií ostrova, veřejné prezentace soutěže, neustálé pózování fotografům a kameramanům, to vše nyní dívky absolvují. Nechybí samozřejmě ani nekonečné hodiny, strávené na nácvicích choreografie pro sobotní finálový galavečer. Očekávané finále, to bude velká show.



Sedmatřicet krasavic se představí nejen v bikinách, podle kterých soutěž nese své jméno, ale také ve večerních šatech nebo v národních krojích. Mezi nejrůznějšími kroji z celého světa tak bude mít místo také jeden z Uherskobrodska, který si obleče Zuzana. "Kroj jsem si vypůjčila těsně před soutěží a přiznám se, ještě jsem ho neměla na sobě. Na finále to tedy bude velká premiéra!" slibuje studentka ostravského gymnázia.



A jak vidí své šance? "Uspět tady, to by byl zázrak. Jenom si to představte, jedna krásnější dívka vedle druhé!" říká Zuzana. Nezapomíná ale dodat, že o zmiňovaný zázrak se určitě pokusí.