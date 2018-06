Česká fotografie 40. A 50. let

Tato výstava nezůstane ojedinělým krokem, ale bude na ni navazovat série až do současnosti. Po představení jednotlivců Moravská galerie sáhla k již osvědčenému postupu ( 1981) komplexní výstavy. Z vystavovaných autorů např. Karel Hájek, Jaromír Funke, Josef Sudek, Václav Chochola, Karel Ludvig a mnoho dalších.Výstava se pokouší zachytit charakter doby a vedle známých autorů zde můžeme nalézt i práce polozapomenuté či zcela neznámé. Jisté překvapení jistě přináší poválečné fotografie se svým naléhavým poselstvím.

Tato výstava jistě zpříjemní vaši procházku podzimním Brnem.

Otevřeno je kromě PO a ÚT denně od 10 do 18 hodin ve ČT do 19 hodin

a každý 1. pátek v měsíci je vstup zdarma.