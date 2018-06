Česká Dajdou: Splnil se mi můj sen

ODPOVĚDI ANNY ALIAS DAJDOU NAJDETE ZDE.

Dajdou, antihvězda Anna

Anna a ostatní soutěžící vyhození z konkurzu soutěže Česko hledá SuperStar se sešli v Hvězdné pěchotě. Jsou to zpěváci a zpěvačky, kteří se dostali k popularitě jinou cestou, než by si asi přáli.

„My jsme si je přesto zamilovali. Svým hrdinstvím se zapsali do zlatého fondu našeho pořadu,“ tvrdí tvůrci, kteří vyzvali diváky k hlasování. Miláček publika na konci obdrží zvláštní cenu.

„Vojáci“ české Hvězdné pěchoty jsou podobně jako příslušníci armády označeni soutěžními čísly: 2225, 3204 či 3476. Číslo 3469 má Anna Gleisnerová, jež naprosto vynikla mezi čtrnácti tvářemi Hvězdné pěchoty.

Česko už našlo SuperStar

Když odříkala píseň Thank You od britské zpěvačky Dido, spustila lavinu pobavení i nadšení. Jméno, vyslovované Dajdou, jí posluchači přišili za sebejistý „výkon“: „Podle mého názoru zpívám,“ prohlásila antihvězda Anna. Zatímco soutěž ještě nemá vítěze, její fandové prohlašují, že Česko už našlo svoji superstar - právě odpadlici Dajdou, která posbírala více než 110 000 hlasů.

Osmnáctiletá dívka má svůj fanklub, který jí na internetu vystavil celou sbírku smyšlených reklamních předmětů včetně triček, sušenek nebo plakátů. Na počest velitelky Hvězdné pěchoty, která nechala soupeře daleko za sebou, se rozpoutala vášnivá internetová diskuse. Ostré, někdy až nenávistné příspěvky se střídají s příznivými reakcemi. „Většina z vás jsou ubožáci, kteří by si do podobné soutěže netroufli!“

Dajdou na hraně zákona

Zatímco Anna či Dajdou se stáhla do ústraní, její recitace Thank You vstoupila do dějin soutěže a možná i českého popu. Inspirovala tvořivost lidí, kteří si její výkon nahráli a pohotově podle něho smíchali speciální hudební snímky. Jedna z těchto nahrávek, nazvaná ironicky Fenk jů, se dokonce „probojovala“ na čelné místo jisté rozhlasové hitparády. Česká Dajdou v ní předstihla i Britney Spearsovou. „Nakonec jsme museli požádat rozhlasové stanice, aby tyto snímky nevysílaly kvůli porušování autorských práv,“ řekl mluvčí TV Nova Daniel Plovajko.

Zájem médií mi nevadí



Dajdou ukázala, kam až to může člen Hvězdné pěchoty dotáhnout. „Náhodou jsem její vystoupení viděl, ta dívka má hypertrofické sebevědomí. To bývá u lidí udržovaných v domnění, že jsou nejlepší, krásní, nadaní, dokonalí,“ říká psychiatr Jan Cimický.

Sama Anna pro MF DNES prohlásila, že ji zájem o její osobu nevadí. „Na internetu jsou moje fotomontáže, a jsem tam dokonce nahá. To už je silná káva. Ale jinak mi tenhle zájem dělá dobře,“ řekla dívka, jejíž popularity se rozhodl využit i Pivovar Bernard a rozmístil po republice billboardy s její fotografií. Za souhlas se zveřejněním prý dostala odměnu v řádu desítek tisíc korun.

