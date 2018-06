Češi za (velkou) vodou

První vypukla po roce 1848. Většina vystěhovalců byla motivována zámořskou zlatou horečkou a levnou půdou za Atlantickým oceánem. Vrchol této dávné vlny nastal začátkem dvacátého století.



Další významnou skupinu tvořila protihitlerovská, hlavně židovská emigrace před druhou světovou válkou. Výrazně politický byl poúnorový odliv inteligence v letech 1948 a 1949.



Hodně lidí pochopitelně opustilo republiku po srpnu 1968 a po okupaci Československa "spřátelenými armádami".



Zatím poslední citelná vlna odchodů nastala po listopadu 1989, kdy republiku opustilo podle odhadů minimálně patnáct tisíc lidí.



Nejslavnější krajané

Miloš Forman

Režisér

Odchod z republiky: 1968

Světově nejproslulejší český režisér se narodil v roce 1932. S československém se rozloučil po srpnové invazi, která zničila pražské jaro 1968. Průlom v jeho americké kariéře mu přinesl pěti Oscary ověnčený Přelet nad kukaččím hnízdem. Za snímek Amadeus z roku 1984 dokonce obdržel osm sošek Akademie.



Martina Navrátilová

Tenistka

Odchod z republiky: 1975

Americkou občankou je od roku 1981, z Československa emigrovala o šest let dříve. S profesionální kariérou se nejslavnější tenistka všech dob rozloučila v roce 1994, ale po šesti letech se na kurty vrátila. Když nedávno získala ve smíšené čtyřhře svůj dvacátý titul ve Wimbledonu, bylo jí 46 let a devět měsíců.



Ivana Trumpová

Podnikatelka

Odchod z republiky: po roce 1968

Bývalá československá sjezdařka a modelka Ivana Zelníčková, narozená v roce 1949, se provdala za amerického multimilionáře Donalda Trumpa. Po třinácti letech se s Trumpem v roce 1990 rozvedla a vysoudila přes 50 milionů dolarů. Svůj majetek využila k úspěšnému podnikání.





ÚSPĚŠNÍ ČEŠI ZA OCEÁNEM

Jaromír Jágr (32)

hokejista

Jeden z nejlepších hokejistů světa. Kladenský rodák odešel do NHL v roce 1990. Podařilo se mu dvakrát získat Stanleyův pohár, je držitelem mnoha individuálních cen a olympijského zlata.



Eva Herzigová (30)

modelka

Litvínovská rodačka. V roce 1989 odjela po vyhraném konkurzu do Paříže. Zde začala hvězdnou kariéru. Fotí například pro kalendář Pirelli. Na špičce modelingu se dokázala udržet dodnes.



Jan Hammer (55)

hudebník

Narodil se v Praze. Již ve čtrnácti měl svoje jazzové trio. Po srpnu 1968 odešel do USA. Za svá alba získal mnoho zlatých a platinových desek. Nahrával například s Mickem Jaggerem a Jeffem Beckem.



Karolina Kurková (19)

modelka

Asi žádná topmodelka nezaznamenala tak raketový start do módního vesmíru jako Karolina Kurková. Vytáhlá děčínská rodačka dnes fotí pro nejluxusnější značky. Žije v New Yorku.



KDE ŽIJÍ ČEŠI

USA 1 300 000

Slovensko 60 000

Kanada 51 000

Německo 45 000

Austrálie 20 000

Francie 20 000

Rakousko 20 000



Podle odhadů žije mimo republiku asi 2,1 milionu Čechů, Moravanů a Slezanů. Přesná čísla však neexistují, údaje z různých pramenů se mnohdy výrazně liší.

Miloš Forman na své farmě v Connecticutu. Dagmar Havlová, Ivana Trumpová a návrhář Osmany Laffita. Milionářka českého původu Ivana Trumpová v doprovodu návrháře Taizy Osmanyho Laffity. Legendární tenistka, vítězka sedmapadesáti grandslamových titulů, se zlobí po výroku rozhodčího. Martina Navrátilová v tradiční róbě ve Spojených arabských emirátech. Top modelka Eva Herzigová na 56. mezinárodním filmovém festivalu v Cannes. (19. května 2003) Česká topmodelka Eva Herzigová na módní přehlídce Dolce § Gababa v italském Miláně. Jaromír Jágr coby řidič. Jen ten volant je nějaký těžký... Dřepy se dají dělat i v sedě... Jaromír Jágr si přivádí přítelkyni Andreu Verešovou na vyhlášení Zlaté hokejky v Karlových Varech. Česká modelka a herečka Eva Herzigová v úterý zahájila v Londýně filmový festival nových členských zemí EU. Topmodelka Karolína Kurková předvádí jeden z modelů na módní přehlídce v New Yorku. Karolína Kurková