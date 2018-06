ČEŠI ZA VELKOU VODOU

Slavný rodák z Kladna přišel na svět roku 1873. Rok poté s ním odjíždějí rodiče do Ameriky. Otec pracoval v dole. Antonín se v Novém světě z nuzných poměrů vyškrábal poměrně rychle. Po krátké epizodě, kdy pracoval jako otec v dolech, začal obchodovat se vším, co se dalo prodat. Později se začal prosazovat v politice. Roku 1931 se mu podařilo dosáhnou křesla starosty Chicaga. Do všeobecného povědomí vstoupil jako oběť kulky určené prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi, kterou v únoru 1933 vypálil atentátník na přehlídce v Miami. Na jeho počest je pojmenována nejdelší chicagská ulice.Odešel z Čech za druhé světové války. Držel se zásady o ševci a kopytu a rozhodl se věnovat ve Venezuele, své nové vlasti, pivovarnictví. Přišel s geniální myšlenkou, přizpůsobit typ plzeňského piva tropům a ječmenný slad doplnit místními plodinami, rýží a kukuřicí. Vymyslel speciálně tropům na míru vařené pivo a své společnosti Polar zůstal věrný až dosud, kdy je nejstarším pracovníkem firmy "ve službě". Přispěl tak k blahobytu Venezuely i k tomu, že místní obyvatel vypije průměrně 80 litrů piva za rok, což je na jihoamerické poměry rekord.Narodil se 18. května 1940 v Kanadě. Jako desetiletý začal spolu se svou sestrou Marií krasobruslařskou kariéru. Roku 1960 přivezli do Kanady stříbrné medaile z mistrovství světa a o dva roky později získali i zlatý věnec a titul. Po ukončení kariéry v roce 1968 se Otto Jelinek věnoval politice a byl dvakrát (v letech 1984 a 88) jmenován kanadským ministrem sportu. Dnes zastupuje zájmy soukromé firmy v Čechách.Narodil se v Praze, od dětství hrál na piano. Již ve čtrnácti měl svoje jazzové trio. Po invazi v srpnu 1968 odešel do USA, kde získal stipendium na prestižní Berkley- School of Music. Začal komponovat. Za svá alba získal mnoho zlatých a platinových desek po celém světě. Mimo jiné spolupracoval s takovými celebritami, jako jsou Mick Jagger, Jeff Beck, Al Di Meola.Tomáš Baťa dokázal opravdový zázrak. Vybudoval svůj koncern na tak pevných základech, aby přestál jakoukoli krizi. Plánů prozíravého otce (zahynul r. 1932) se brzy chopil syn Tomáš Jan Baťa, který vybudoval v kanadské provincii Ontario nové centrum firmy, Battawu. Po znárodnění zlínských podniků sem přenesl centrum rodinné firmy a do Zlína přijel až teprve v devadesátých letech, kdy je jeho firma největším světovým prodejcem bot od Nového Zélandu po Guatemalu. Jeho rada na to, jak uspět ve světě? "Podnikatel se musí rozhodnout, zda chce jít do světa. Ale aby pronikl do světa, musí si doma nejprve vytvořit pověst a sebevědomí."Nejznámějšího českého režiséra zřejmě není třeba zvlášť představovat, přesto zde nesmí chybět. Narodil se 18. února 1932 a do Ameriky odešel po invazi. Za oceánem natočil v roce 1971 film Taking Off. Průlom v jeho americké kariéře mu přinesl pěti Oscary ověnčený ověnčený Přelet nad kukaččím hnízdem. Za snímek Amadeus z roku 1984 dokonce obdržel osm sošek Akademie.