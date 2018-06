Češi v New Yorku a ve Washingtonu

FOTOGRAFIE ZDE

V prvním vystoupili Karel Gott a Helena Vondráčková, kteří zpívali především krajanům, ve druhém se představili Zuzana Lapčíková s Emilem Viklickým a jejich publikum tvořili různorodí Američané.

Obě skupiny dorazily na americký kontinent – nezávisle na sobě – s několikadenním předstihem a volný čas strávily po svém. Helena Vondráčková se svým vizážistou Zdeňkem Fenclem vyrazili do města na nákupy a Karel Gott nasávat inspirativní atmosféru. „Nejraději bych se podíval na zkoušku nějakého broadwayského muzikálu, ale oni to nemají rádi,“ prozradil. Večer po příletu s Vondráčkovou společně povečeřel a další den přijali oba pozvání na barbecue.

„Je to něco úplně jiného než před rokem,“ pochvaloval si Karel Gott, když se vrátil z tříhodinové procházky. Loni ještě trpěl úpornou bolestí kyčelního kloubu, teď, po operaci, je prý takřka bez problémů. Daleko víc se tak mohl soustředit na svůj výkon. „Je to nesmírné riziko. Ten koncert před pěti lety se nám tady tak povedl, že je to opravdu zahrávání si s bohy. Jdu do toho jen proto, že mě k tomu Martin Michal vyzval a že si myslím, že je to od něj hezký dárek Heleně,“ řekl před koncertem.

Trému přiznala i Helena Vondráčková. „To opravdu nejde, nepřipustit si ji. Už v těch chodbách Carnegie Hall to na vás padne. Všude jsou vylepeny plakáty skvělých muzikantů, kteří tu vystupovali, a jsou to samé špičky jako Bob Dylan, Tina Turnerová, Frank Sinatra nebo Ella Fitzgeraldová,“ řekla. „A mnozí se tam ani nedostali, zůstali na čekačce, přitom jací to byli umělci,“ dodal Gott.

Na oba interprety čekaly v New Yorku ruské televizní štáby stanic RTN a NTV, jejichž vysílání jde po celých USA, do západní Evropy a Izraele. Reportéry zajímalo, jestli Gott bude zpívat rusky, a když se dozvěděli, že ne, přiměli ho, aby jim zazpíval v ruštině aspoň do kamery. A tak třicetinásobný slavík zanotoval Já brány už otvírám od Michajlova Angela. Na koncertě zpíval jenom česky a anglicky, i když do Carnegie Hall přijely jeho fankluby z Německa, Belgie a Holandska. Vondráčkovou podpořila sestra Zdena s manželem, kteří cestu dostali od zpěvačky jako dárek.

Rodinná atmosféra panovala i ve Washingtonu, a to nejen proto, že Lapčíková, duše projektu Zbojníkova žena, který tu předvedli, je těhotná. Muzikanti, a to ti nejlepší z nejlepších, jako je například pianista Emil Viklický, legendární bubeník Laco Tropp či houslista Josef Pavlica (bratr Jiřího Pavlici z Hradišťanu), který hraje se Švédskou národní filharmonií, si totiž ve svých apartmánech vařili česká jídla. Iniciátorem byl zvukař Jiří Zobač, který už druhý den po příjezdu do Washingtonu šel nakoupit suroviny na guláš a slepičí polévku. Zatímco on vařil, Lapčíková s Viklickým navštívili Indiánské muzeum. A Lapčíková, která hraje na cimbál a zpívá, měla co dělat, aby se v klimatizované budově nenachladila.

Projekt, který do Washingtonu přivezla, připravila speciálně pro tuto příležitost. Premiéru, ale v pozměněné verzi, už měl v Brně a ve Francii. Na Moravě pod názvem Hej, hora a v zahraničí jako Zbojníkova žena. Jde o hudební a taneční představení vycházející z moravské lidové balady. „Ta balada je pro nás prostředkem, abychom ukázali různé způsoby a stylizace moravského folkloru,“ říká Lapčíková.

V USA už párkrát vystupovala, před pěti lety tu dokonce natočila desku Morava. Na americkém kontinentu se cítí jako doma i Emil Viklický. Má tu rodinu i častá vystoupení. „V Americe se s jazzem musíte prezentovat tak, abyste byl originální. Já se prosadil tím, že zpracovávám moravské lidové vlivy,“ řekl.

Český festival ve Washingtonu nekončí. V pátek v Kennedyho centru vystoupí se svým recitálem Pavel Šporcl a Eva Urbanová.