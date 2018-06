Češi si nejvíc váží života po svém

Žít podle svého přesvědčení považuje za důležité 94 procent dotázaných. Pro 79 procent Čechů je důležité vlastní nerušené soukromí a pro 71 procent lidí příjemný život. Stejná část obyvatel ČR si nade vše považuje informovanosti o dění ve světě a 70 procent lidí si cení všestranných vědomostí. Vlastní koníčky a zájmy preferuje rovněž 70 procent Čechů.Mít užitečné přátele je podstatné pro 66 procent respondentů a 58 procent lidí by chtělo především pomáhat těm, kteří to ocení. Důležité postavení u 54 procent dotázaných zaujímá ochota podílet se na zlepšování života v obci a stejné procento respondentů pokládá za prioritní pomoc rozvoji demokracie ve společnosti. Třiapadesát procent Čechů dává raději přednost zajímavému a vzrušujícímu životu.Vlastnictví pěkných věcí, které nemá každý, klade na nejvyšší příčku hodnot 33 procent lidí, stejná část lidí pokládá za hlavní hodnotu významné postavení ve společnosti. Jedenatřicet procent by raději bylo vlastním pánem ve vlastní firmě.Devětadvacet procent dotázaných si váží hlavně života podle náboženských zásad a pro 22 procent je podstatné prosazování stranické politiky.