Češi řeknou, že Bílá s Noidem rejžujou, míní David Kraus

Muziku k novému muzikálu režiséra Jiřího Novotného totiž složil její manžel Václav Noid Bárta, který v něm také alternuje s Kamilem Střihavkou mužskou hlavní roli. V jedné z vedlejších rolí se navíc objevil jeho bratr Štěpán.

David Kraus, který v muzikálu hraje myslivce, ale premiéru shlédl jako divák, míní, že Češi "rodinný podnik" odsoudí. "Všude jinde na světě by řekli: jéé, to je hezký, její manžel jí složil muziku. Ale Čech si řekne: tak ta ho tam narvala, on jí udělal muziku a teď na tom vydělávají společně prachy a rejžujou. Kdo jinej by jí měl ale líp udělat muziku než člověk, kterej ji miluje, kterýho miluje ona a s kterým si rozumí? To je přece krásný," prohlašuje Kraus.

Mluví z něj kromě jiného zkušenosti. Má totiž s Noidem hodně společného - zatímco zpěvák si vzal slavnou zpěvačku Lucii Bílou, on se narodil slavnému otci Janu Krausovi. Je pro něj proto také těžší prosadit se. Svou účastí v muzikálu, který prý není zrovna jeho ražení, chtěl podpořit hlavně Noida.

"Vážím si lidí, co to dělají, a strašně se mi líbí muzika, kterou dělal Vašek. Podle mne je to hodně talentovaný muzikant. A taky jsem ho chtěl podpořit, protože si myslím, že jsme si v mnoha věcech podobní. On je známý jako partner Lucie Bílé a já mám zase tátu, jakého mám. Pro něj je situace ještě těžší, že dostal šanci na téhle půdě, v divadle své manželky. Mimochodem spolupráce s paní Bílou byla zajímavá, byla to vlastně první příležitost, kdy jsem se s ní poznal."

Chce si zahrát s mámou Krausovou

Pro svoji partnerku prý zatím muziku nechystá, chtěl by si ovšem na jednom jevišti zahrát se svojí mámou, herečkou a výtvarnicí Janou Krausovou. Materiál už připravený byl, podle jeho slov jim byl ale ukraden.

"Někdo nám to celý ukradl, špatně jsme si to ošetřili. Měl to být muzikál, který jsme si vymysleli s mojí mámou, a tady jsme to měli už rozpracovaný. Oni - nebudu říkat kdo - koupili exkluzivitu, na tu jsme neměli práva. A jaké to bylo téma? Klasické české. Ale já určitě něco udělám a tentokrát si to dobře ošetřím. Mám mámu hodně rád jako herečku a obdivuju ji, jsem na ni hrdej. Na to, co dělá a kolik toho dělá a co všechno zvládne. A jak máma zpívá? Ona tak jako piští," říká Kraus.

Jeho muzikál by měl být spíš parodií na muzikál, víc než zpěváci by v něm měli vystupovat herci, objevit by se v něm měly i muzikálové věci. "Prostě by to mělo mít parodický charakter," uzavírá Kraus.