Češi představili operaci Rychlý blesk

Flash Point: Status Quo 1985 je takticko-akční válečná hra s prvky strategie a simulátoru. Nabízí hráči svobodu v pohybu i činech - může velet skupinám jednotek i postupovat sám, může použít veškerou vojenskou i civilní techniku, na kterou během hry narazí, a sám si vybírá, jakým způsobem bude plnit zadané úkoly.

K dispozici je to nejničivější, co válka přinesla - oddíly pěchoty, civilní i obrněná technika, vzdušné síly - všechno zasazeno do detailního 3D prostředí.

První dojmy z hratelné ukázky Operation Flashpoint a ukázku samotnou najdete na BonusWebu ZDE.