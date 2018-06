Češi mohou sázet i na VyVolené Slováky

"Poté, co se obě soutěže federalizovaly, věnují čeští diváci vývoji ve slovenské mutaci daleko větší pozornost," sdělila Eva Coffey z agentury zastupující sázkovou kancelář.

Druhým favoritem je podle Synot Tipu pětadvacetiletý Richard Janiga z Bratislavy s kurzem 3,5 ku jedné, třetím o dva roky starší student Aiman Sanz Luis ze stejného města (5:1).

Nejmenší šance ze sedmičky zbývajících soutěžících dává kancelář třiadvacetileté studentce Lence Varsányiové ze Šaľy. Pokud by zvítězila, sázející by vyhrál desetinásobek toho, co na její výhru vsadil.

Za hlavního adepta na jedenáctimilionovou výhru v české verzi VyVolených považují bookmakeři jednoznačně sedmadvacetiletého kuchaře z Brna Vladka Dobrovodského. Na jeho výhru vypsali kurz 1,5 ku jedné.

Nejmenší šance má podle bookmakerů dvacetiletá studentka z Ostravy Monika Chrobáková, která je tento týden nominována na vyřazení. Její kurz je nyní 16:1.