Češi mají novou hrdinku: Reginu

REGINA HOLÁSKOVÁ



Věk: 27 let



Povolání: tanečnice



Bydliště: Brno



Počet hlasů při postupu: 60 112



Záliby: malování, PC



S čím jdu do vily: s rozpaky



Na co se těším: na bazén



Co udělám s výhrou: charita



Životní postoj: kdykoli říci pravdu



Znamení zvěrokruhu: Vodnář



Z vily odešla po Duelu s Michalem 29.10. Dostala 47 853 hlasů, Michal rekordních 563 911 hlasů.