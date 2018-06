Češi jezdí méně autem a pracují i o nedělích

Průměrný čtyřicetiletý muž v Česku pracuje o nedělích čtyřnásobně více, než je průměr v západoevropských zemích. Mezi Češkami a Západoevropankami je tento nepoměr dokonce šestinásobný. "Pracovní týden nestačí k dostatečnému výdělku," píší autoři knihy Evropa na prahu sjednocení. Ti, co si v Česku vydělávají duševní prací, si berou práci domů, manuálně pracující pokračují ve své živnosti. "Velká část lidí pracuje ještě ve vedlejším pracovním poměru, což je na Západě zcela výjimečné. Je to způsobeno právě tím, že tady jsou nižší platy," říká sociolog Milan Tuček, hlavní autor knihy. "A u žen je to zapříčiněno tím, že na Západě jsou zaměstnány obvykle na kratší úvazky, u nás je naopak jedna z nejdelších pracovních dob v Evropě." České ženy na druhou stranu stráví ve všední den u televize více času než Západoevropanky. "Myslel jsem si, že se lidé dívají na televizi podobně po celém světě. Fenomén televize je u nás asi o něco silnější," říká Tuček. Zatímco na Západě je velmi závislé na vzdělání a postavení to, jak lidé tráví volný čas, v Česku se tyto rozdíly stírají. Vysokoškoláci i lidé se základním vzděláním věnují televizi zhruba stejnou pozornost. Ale třeba bohatí lidé ve Velké Británii sledují televizi méně než nemajetní. "Rovnostářství, které tu bylo, asi trvá," soudí Tuček.Průměrný Čech stráví v autě mnohem méně času než občan některé západoevropské země. Naopak platí, že v Česku se mnohem více jezdí autobusy, vlaky, tramvajemi a metrem. Podle sociologa Tučka tento závěr dokládá, že Praha, denně přeplněná auty, je spíše výjimečná. "Nemůžeme všechno porovnávat Prahou, lidé u nás jezdí autem do práce méně než lidé na Západě, neboť to je drahé. Západoevropská města bývají také jinak urbanizovaná, nákupní centra v České republice ještě nejsou takovou masovou záležitostí jako na Západě," domnívá se sociolog Tuček.Rozdíl mezi Českem a Západem je rovněž v návštěvě restaurací a hospod. Návštěva českých podniků je pořád doménou spíše mužů, zatímco na Západě je poměr muži - ženy spíše vyrovnaný. Sociologové to vysvětlují tím, že na Západě chodí páry do restaurací víc spolu, třeba na večeře. V Česku chodí na pivo hlavně muži. V průměru stráví Čech v sobotu v hospodě čtyřicet minut, ženy pět minut. O to víc času však věnují domácím pracím. V jednom se průměrný Čech a Západoevropan shodne: Oba si potrpí na nedělní oběd, kterému věnují zhruba stejně času.