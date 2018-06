Češi hážou slovanství za hlavu, teď se cítí Kelty

Po opevněných sídlištích bojohemum dostali prý Čechy i latinské pojmenování Bohemia. Také mnoho zeměpisných názvů jako Vltava, Labe a Úpa je keltského původu. Dosud ležela mezi Kelty a Slovany (Čechy), kteří na území dnešních Čech přišli ve druhé polovině tisíciletí, propast.



To se má teď změnit nejen uvnitř četných a stále oblíbenějších irských hospod. Heslo co Čech, to Kelt mají potvrdit už i genetické výzkumy.Podle sociologů jdeo zajímavý společenský jev, o jakýsi pokus o reidentifikaci, který pomalu začíná pohlcovat celou kulturu do takové míry, že lze už hovořit o jisté "keltomanii".

Předseda občanského sdružení Bratrství Keltů Tomáš Křivánek říká, že jeho organizace největší svého druhu v Čechách, má v současnosti asi 550 členů, kteří odebírají tištěný i elektronický měsíčník. Pravidelných akcí, jakými jsou například keltské svátky, se však účastní mnohem větší počet "nově podmaněných" Keltů. Na přelomu dubna a května keltský svátek Beltine na pražském Císařském ostrovu navštívilo rekordních 2500 lidí.

Bratrství Keltů sdružuje zájemce o keltskou minulost z území dnešních Čech, ale i nadšence pro hudbu a kulturu současných Irů, Skotů či Bretonců. Nejedná se tedy jen o úzký okruh lidí, toužících po pohanském náboženství, křepčících okolo opravdového či umělého menhiru a navlečených do replik keltské bižutérie. Jde o skutečně široké módní hnutí, které zahrnuje hudbu, literaturu, tanec, výtvarné umění i řemesla postkeltské či někdy spíše pseudokeltské kultury, ale i seriózní výzkumy. A to vše nezřídka za oficiální podpory Skotů, ale hlavně Irů.

Podobně je tomu v těchto dnech na pražském Vyšehradu. Je těžké představit si paradoxnější situaci. Na nejvýznamnějším místě české mytologie, sídle bájné kněžny Libuše, zakladatelky Prahy, se už počtvrté při příležitosti keltského svátku Lughnasadh koná rozsáhlá výstava výtvarných děl známých umělců, inspirovaných keltskou tradicí.

Ale ne všichni jsou vlnou keltské renesance nadšeni. Sdružení vědců-skeptiků zvané Sisyfos uspořádalo letos přednášku o nebezpečnosti důsledků nynější keltomanie. Každý se dnes zajímá o Kelty bez toho, aby jim rozuměl. O těchto kmenech toho víme stále málo, nezanechali téměř žádné písemné památky a mnohé, dnes populární tvrzení nemají seriózní odůvodnění, varují skeptičtí vědci.