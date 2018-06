Když si J. H. Fleming v roce 1932 nechal patentovat hlavolam, který vidíte na fotografii, netušil, že se stane jedním z nejoblíbenějších hlavolamů Japonska za druhé světové války. Více jak šedesát správných tahů se stalo oblíbenou zábavou Japonců v krytech během náletů Spojenců. Exklusivní provedení bylo obvykle pokryto i světélkující barvou, neboť v krytech příliš světla nebývalo.Předchůdcem tohoto desetidílného hlavolamu byl hlavolam Dad's puzzle (Tátův hlavolam). Tento starší devítidílný hlavolam byl znám minimálně od roku 1903 (Pod názvem Pennant puzzle byl v tomto roce patentovaný panem L. W. Hardym). Rozdíl byl v položení dvou obdélníků a rozdělení jednoho obdélníku na dva čtverce. Jeho obtížnost byla jen 47 tahů při trochu jiném zadání daným méně možnostmi. Oba hlavolamy patří k nejznámějším hlavolamům nejvíce využívaným k reklamě. Reklama na bydlení s tímto hlavolamem začínala slovy: "Dříve, než vyřešíte tento hlavolam, my vyřešíme Vaši kuchyň." Letecká společnost: "Let do Londýna je kratší než složení tohoto hlavolamu." Proč se tento hlavolam jmenoval Červený osel (v originální francouzské verzi L'Ane Rouge). Dílek značený M, který je pro řešení rozhodující, byl v původním provedení v červené barvě. A mimochodem, jako osel si může leckdo připadat po hodinách marného posunování... Zkuste to sami: ze základní pozice Z sestavte následující tři vyobrazení, přirozeně tak, že žádný dílek nevyndáte z dřevěné krabičky. Abyste si mohli ověřit, že je to skutečně možné, na konci máte uvedeno řešení prvního úkolu - tedy jak se z pozice Z dostanete do pozice A. Potřebujete na to 63 tahů a řešení je pro zajímavost uvedeno v opačném pořadí, tedy od pozice A k výchozímu stavu Z.