Čerstvě zamilovaná Hana Vagnerová se naučila, jak správně tasit zbraně

Osmadvacetiletá herečka se loni po sedmi letech rozešla s přítelem, srbským režisérem Marko Simićem. Vypadá to ale, že už je znovu všechno v nejlepším pořádku a našla svoji lásku. "Snad to vypadá dobře, pro jistotu to zaťukám," řekla herečka s úsměvem.

Hana Vagnerová

Herečka u svých postav hodně čerpá z vlastního života, který nebyl vždy tak růžový jako teď. Na střední škole trpěla anorexií a kvůli chorobné touze být štíhlá se ocitla na pokraji smrti. V patnácti vážila sedmatřicet kilo.

"Z těch let si nepamatuju nic, než že jsem snědla rajče, suchar a někdy jsem si dala ještě navíc jablko. Ale z toho už jsem měla depresi," řekla herečka v rozhovoru pro ONA DNES.

Hana Vagnerová - MFFKV 2009

Vagnerová se ráda popere s těžkými postavami. V seriálu Vyprávěj hrála těhotnou osmnáctiletou dívku, v Odsouzených feťačku ve vězení a teď přešla na druhou stranu mříží. V seriálu Expozitura si zahraje policistku Terezu Hodačovou.

"Bylo skvělý, že jsem hrála skutečnou hrdinku Helenu Kánovou, která Berdychův gang odhalila a se kterou jsem měla možnost se i setkat. Ale zase Odsouzené a feťačka, to je také zajímavý herecký úkol. Taky jsem se byla podívat v nemocnicích na závislé, abych měla nějaký přehled. Je hrozně hezký, že tyhle dvě role byly strašné protipóly a přišly těsně za sebou," prozradila.

Ze seriálu Expozitura

Právě kvůli novému seriálu se musela štíhlá a drobná herečka potit každý den v posilovně. "Stříleli jsme s policisty a měli také výcvik u kaskadérů, abychom nepůsobili úplně trapně. Ještě zvládnu odjistit a nabít zbraň, snad jsem to nezapomněla," dodala herečka.

Ze seriálu Expozitura

Námět seriálu, který Nova natočila již před několika lety a doposud jej nevysílala, napsali Josef Klíma a Janek Kroupa. Má 16 dílů a vypráví příběhy na motivy kriminálních činů Berdychova gangu, který prorostl až do policejních špiček a podílel se na nejzávažnější kriminální činnosti. Seriál se v televizi objeví už na podzim (více čtěte zde).