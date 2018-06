Černý Petr zůstal Petrovi

On-line rozhovor s exVyVoleným Petrem ZDE

„My jsme všichni strašně silní soupeři“ prohlásil Petr sebevědomě ve studiu. Hlasovalo se sice jen den, ale celkové počty hlasů se k minulému duelu Sanny – Tony nepřiblížily ani na dohled. Spíš to bylo takové oddechové, divákům bylo nejspíše jedno, kdo vypadne.

A kdo bude mít imunitu a s ní spojený týden bez nervování? To se rozhodne až v úterý, kdy si Petr vybere mezi Plutem a Kykolkou.

Už během prvního živého vstupu do vily jsme si mohli všimnout někoho, koho jsme tam nikdy neviděli. Drsná tvář. Holá hlava. Neústupný výraz. Martin Hranáč. Že to k sobě moc nesedí?

Martin už déle nevydržel posmívání dvojice Tony – Petr, která ho už od rána častovala výrazy vhodnými spíše pro jídelníček vegetariána. „Ježíš brokolice!“ Petrovo přivítání Martina nepatřilo k nejtradičnějším. „Á, Květoslav přišel“ přidal se Tony.

Martin se sice bránil, že on za to nemůže, že má husté vlasy. Jenže dva posměváčci už měli o zábavu postaráno. „Ty jsi Květoslav Uher Hnisošlap, mamko!“

Nedá mi to, a musím připomenout první řadu VyVolených. Jeden ze soutěžících si tam ostříhal dlouhé vlasy a pak vyhrál. Že by Martin hledal inspiraci spíše tady?

Když mamka vtrhla do koupelny a začala se holit, Tony se ji snažil zadržet. Už už se mu to podařilo, ale pak přišel Pavel. „Neoholí se, na to je moc měkkej!“ Martin chytl strojek a vyrobil si na hlavě něco, čeho se po pohledu do zrcadla pěkně vylekal. Nakonec se mu však začal nový sestřih líbit a připadá si „jako chlap“!

Martin si tak opět ukradl rekapitulaci pro sebe a téma štábu – černý den, zůstalo jen v pozadí.

Nejdříve si VV navzájem povídali o svých zkušenostech s černotou. Pak do kamery posílali vzkaz někomu, kdo jim někdy ublížil. Kykolka okřikl Marcy při jejím vzkazu a Marcy to nesla velmi těžce.

Oběd byl taky dočerna. Karin s Kykolkou měli za úkol uvařit a těsně před dokončením pokrmu k němu přidali i černou potravinářskou barvu. Mimochodem – Karin a vaření. Patrně je zvyklá nechávat maso dlouho rozmrazit, protože první hodinu vaření se věnovala pouze sobě a svému zevnějšku.

Marcy měla špatnou náladu i kvůli taškařici, kterou si vymysleli Pavel a Karol. Předstírali totiž vzájemnou náklonnost, aby si ostatní mysleli, že mají úkol. Bylo to pořádně komplikované a abych pravdu řekl, nevím, jestli jim to nakonec vyšlo nebo ne. Všichni víme, jak Marcy nerada vidí, když se Pavel věnuje jiné dívce.

No a korunu tomu nasadil Kykolka. Myslel to dobře, chtěl se Marcy omluvit za to, jak na ni vyjel u oběda. Jenže Marcy nic řešit nechtěla a nakonec si vysloužila označení „normální dvanáctiletá blbka“.

A na závěr jsme si mohli vychutnat vyznání jak z romantického filmu. Tony odvrhl Renatu Kajdžas a zeptal se Martina: „Chceš se stát mou mužoženou?“ Co myslíte, souhlasil Martin?