Černovláska Julia z Tatu není lesba

17:45 , aktualizováno 17:45

Končí lesbické tajemství dvou ruských zpěvaček, které si říkají Tatu. Jedna z nich, černovlasá, na krátko ostříhaná sedmnáctiletá Julia Volkova miluje chlapa. O její sexuální orientaci už ví své nejen moderátor slovenské televize Markíza pětadvacetiletý Ján Tribula, do něhož se Julia zamilovala. Vědí to i náhodní svědci: "Objímali se, pusinkovali a ze zamilovaných pohledů bylo jasné, co k sobě cítí," tvrdí muž, který je viděl v bazénu tatranského hotelu Bellevue.