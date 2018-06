Černocká: Za tragedií Svobody je věkově nerovné manželství

"Celá ta situace kolem smrti a pohřbu Karla Svobody je určitě také otázkou pro sociologa. Najednou se ukázalo, v jakém stavu je naše společnost a už proto je potřeba se tím zabývat. Musím na to pořád myslet a všechny možné noviny, které běžně nečtu a které si zvedly touto tragedií náklad a tím i zisk, jsem si také začala kupovat. Sledovala jsem vývoj celé kauzy a vzala si z toho jedno ponaučení," říká Petra Černocká, kterou smrt Karla Svobody také významně zasáhla.



"Myslím si, že teprve přijde na přetřes otázka, jak většinou dopadají věkově nerovná manželství. Asi v odpovědi na tuto otázku pochopíme i čin Karla Svobody. Mít o řadu let mladšího partnera je prostě risk. A strašná zátěž. Kdo si to může dovolit? Proto je potřeba přemýšlet nad tím věkovým rozdílem, který byl mezi Karlem a Vendulou. Někteří muži si dokáží vzít o dvacet, o třicet let mladší blondýnu, ale pak už to neutáhnou. A to byl, myslím si, kámen úrazu manželství Svobodových," domnívá se Petra Černocká.



Byla jsem na tom podobně

"Ostatně mám v tomto směru vlastní zkušenost. Čtyři roky jsem žila s partnerem jenom o sedm let mladším. A najednou jsem cítila, že jeho energie a moje energie jsou něco rozdílného. Navíc on chtěl ještě něco v životě dokázat, prosadit se, a moje kariéra byla v podstatě ukončena," prozrazuje Petra, která si ve vztahu také leccos užila.



"Kdo by chtěl zkusit věkově nerovné manželství, tak musí být hodně nadupaný a mít velkou sílu. A k této kauze bych ještě poznamenala jedno. Každý z nás je jiný. Někdo prožívá drama z toho, že má o hodně mladšího partnera. A nechce kvůli tomu žít. A já znám lidi, kteří jsou chudí, invalidní a místo úvah o nebytí zkrátka žijí. A žijí tak rádi."