Černocká v předvánočním čase zpanikařila

"Letos se nechci nechat zahnat do kouta a běžet na Štědrý den ráno na nákupy. To většinou samozřejmě dělají chlapi, ale musím přiznat, že i já už jsem takové nakupování dárečků na poslední chvíli zažila. Tento rok to nemohu dopustit," podotkla Petra.

Letos bere svátky rodinné pohody zodpovědně. "Jak jsem uviděla první vánoční světýlka ve výkladech a v televizi první vánoční reklamy, uposlechla jsem této výzvy jakožto slušně vychovaný konformní člověk a vyrazila jsem do krámů. Dárky už mám dva. Tomu se říká tutovka. Ale jestli jsem nakonec kupovala poslední dárky až na Štědrý den, to se mě zeptejte až po Vánocích," usmála se zpěvačka.