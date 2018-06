Černocká: Svatba? Byla pro radost

* Jak probíhá vaše léto?

Ve svém chování se shoduji s většinou národa, takže moje letošní léto probíhá podle stejného scénáře jako u většiny mých spoluobčanů. Všichni jsme už byli v Řecku, v Thajsku, na Kanárech... a došli jsme k rozumnému názoru, že doma je taky moc krásně. Takže i já objevuji krásy domova. Konkrétně se kochám malebnými kouty Severočeského kraje, kde mám chalupu. Začala jsem společně se svým mužem jezdit na kole, od jeho syna jsme k naší nedávné svatbě dostali slušivé helmy, takže navíc jezdíme bezpečně.

* Co jste na cestách objevili?

Já jdu hlavně po továrnách, ty mě přitahují nesmírně. Až si říkám, že jsem musela být v minulém životě buď továrnice nebo dělnice. Nevěřili byste, co je na severu překrásných secesních továren! Mám jednu oblíbenou směrem na Rumburk, je moc krásná. Ale trápí mě, že chátrá, i když ne celá, protože jedna její část je stále v provozu. Snad mi jednou nespadne.



* Továrny se vám líbí odjakživa?

Určitě. Jak někde vidím komín, už chci vidět, co k němu patří. Jako malá holka jsem se celé dny brouzdala potokem, kde bylo dno vystlané nádhernými sklíčky ze skláren. Sbírala jsem je a nosila jich domů plné kapsy. S ostatními dětmi jsme chodily do sklepů opuštěných domů, kterých bylo v dobách mého dětství na severu spousta, a tam nacházely další poklady - hrnky bez oušek nebo torza skleniček.

* Musíte mít dobrou fyzičku, abyste se stihla při jízdě kochat krajinou?

Nejsem takový blázen, abych se honila. Když potkám cyklisty, kteří se řítí krajinou a nekoukají vlevo ani vpravo, nechápu, co na takové jízdě mají. My si našli své tempo, které je o něco rychlejší než chůze. Pro poznávací jízdy je ideální. Stihneme přitom prohodit pár slov se sousedy i s jejich zvířaty. Ty má v oblibě hlavně Jirka, který je miláčkem psů a koček z širokého okolí. Například před Kamenicí mají v jednom domě dva takové legrační psy, vypadají trochu jako klauni, a ti už nás z dálky vítají a pak se s námi dojemně loučí. Jirka pro ně vždycky má něco dobrého. Většinou jim cestou koupíme nějakého buřta, to jim udělá vždycky radost.

* Vdávala jste se po mnoha letech soužití se svým partnerem. Jste ráda, že jste to udělala?

Na našem vztahu se nic nezměnilo, ale svatba byla fajn. Brali jsme se v České Kamenici, kde je nádherný kostel a překrásná kaple Panenky Marie Kamenické Třikrát Podivuhodné. Je to poutní místo, které jsem dřív neznala, ač do těchto končin jezdím celý život. Svatbou jsme si udělali vzájemně radost a věřím, že jsme tím potěšili i naše blízké.

* Jste pracovitá chalupářka?

Kupodivu ano, ač jsem to sama od sebe nečekala. Ale od té doby, co je chalupa moje, tak rekonstruuji, natírám, pěstuji růže a vyměňuji si se sousedkami sazenice. Je to příjemná činnost.

* Moře vás tedy letos neuvidí?

Ale uvidí. V září pojedeme s Jirkou na pár dní do Egypta, ale jenom na nezbytně nutnou dobu, abychom načerpali vitamín E. Jirka totiž na pravidelný přísun vitamínů velmi dbá. Doma na nočním stolku mám lahvičku s komplexem vitamínů a on mě kontroluje, jestli je opravdu beru. Není mi to proti mysli, sama běžím koupit všechno, o čem se dočtu, že tělo potřebuje. Už jsem tím u nás v lékárně pověstná. V mém případě neinvestovali výrobci léků a potravinových doplňků do reklamy zbytečně. Pan lékárník se pokaždé jenom usměje: "No jo, milostivá se zase něco dočetla. Dneska už je pátá..."

* Jezdí s vámi na chalupu dcera?

Ta už společným prázdninám s rodiči odrostla, jezdí k nám jenom na návštěvy. Teď mě potěšila, konečně udělala bakalářské zkoušky na žurnalistice a měla by vstoupit do života. Mám ale pocit, že žurnalistice se věnovat nebude. Vypadá to, že se taky chce živit tím, čím se živím já. Dobře zpívá, má svoji kapelu, se kterou už vyrobila nějaké snímky, hrají po klubech, kde dostanou i nějaké peníze. Vypadá to, že se Bára muzikou uživí. Navíc se rýsují nějaké nové písničky i pro mne. Ona totiž skládá jak hudbu, tak texty, což je velká výhra. V dnešní době je s tím totiž problém. Zpěváků se urodilo dost, ale nemají co zpívat. Skoro nikdo neskládá.

* Už vám něco složila?

Pár písniček už mi přinesla, dokonce jeden duet, který bychom zpívaly spolu. Ale musíme hledat bod, ve kterém se spolu potkáme. Báru pop nebo country nezajímá, inklinuje k jazzu, takže musíme najít něco, co mě nadchne a ji neurazí. Naštěstí jsme obě muzikantky, sedneme k pianu a něco vymyslíme. Když to takhle půjde dál, mohla bych se s její pomocí dopracovat i k vlastnímu albu.

* Skončily Dobroty, v nichž jste vystupovala s Petrem Novotným, nebude vám televize scházet?

Já už se tímhle netrápím. V porevolučním čase jsem iniciativně vymýšlela náměty na televizní pořady a některé se dočkaly realizace. Ale bylo nás takových moc, nabízela se spousta mladších, a když jsem viděla tu inflaci televizních tváří, nechala jsem toho. Lidé se po čase vybijí, jejich invence slábne, každý se okouká.

* Byla byste ráda, kdyby dcera přišla s tím, že budete babičkou?

Kdyby s touhle zprávou dcera přišla, spoléhám na Jirku. Ten má neuvěřitelný vztah nejen ke zvířatům, ale k dětem obzvlášť. Určitě by se nad vnoučaty rozplýval. Byli jsme před časem na dovolené, kde jsme se sešli se Slováčkovými. Jejich Anička, půvabná a chytrá holčička, se s Jirkou okamžitě skamarádila. Neudělali bez sebe ani krok. Takže naše budoucí vnouče to u nás bude mít dobré. Ale pokud vím, zatím to na programu není, takže v klidu počkám, až motyka spadne.

Zpěvačka a herečka je podruhé vdaná, její krédo zní: Hlavně nikdy nenudit, hobby - zvířata. * Nedávno vyšly vaše knižní vzpomínky. Přibude k nim v budoucnosti další kniha? Mám spousty plánů, každou chvíli jdu do papírnictví a koupím si sešit s tím, že začnu zase něco psát. Takových zápisníků s "chytrými" poznámkami už mám několik. Ale vím, že každá věc musí dozrát a mě nic netlačí. Takže uvidíme. Rozhodně bych se ale nepustila do psaní beletrie. To mě nebaví ani číst, natož psát. Miluji knížky o lidské duši a humor. Vážných věcí je na světě příliš. Možná dám dohromady knížku o soužití mužů a žen. Hodně ženských se chlubí tím, jaké dárky dostaly od svého partnera. Podle mne jsou chlapi zahrnující partnerky dárečky stejně podezřelí jako ti, co nenosí vůbec nic. Dárky jsou svým způsobem korupční činnost a já jsem doopravdy ráda, že můj Jirka to s nimi nepřehání. Možná by tyhle moje úvahy lidi bavilo číst.

* Nelitujete, že jste napsala o svém životě?

Naopak. Poté, co moje knížka vyšla, jsem zkoumala jiné obdobné a musela jsem sama sebe pochválit. Nenapsala jsem to zase tak špatně. Navíc se o mně něco dozvěděli i lidé, s nimiž se znám léta.