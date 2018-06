Černoch loudil jídlo a málem si vylámal zuby

Karel Černoch zlatou desku nepustil z ruky. Ani když se dal do řeči s rockerem Pavlem Sedláčkem, který si právě pochutnával na čerstvém řízečku. Maso pak přiložil k Černochově desce a snažili se najít nejzásadnější rozdíl. "Karle, už to vím. Ten řízek se dá jíst, ale na desce si vylámeš zuby," řekl Sedláček s úsměvem. Černoch mu bez váhání odpověděl: "Tak nekecej a dej mi kousnout!"



Přišel i "prezident"

Do hotelu Paříž dorazil i prezident fotbalové Amfory Petr Salava. Sice na něj žádná deska nezbyla, ale při pohledu na zářící kovy si řekl, že by to mohl alespoň zkusit. Prvním posluchačem byl fotograf, kterému zanotoval před objektivem. Jak Salava zpíval se asi nikdy nedozvíme, ale možná je to tak lepší.

Herečka se zlatou deskou

Ocenění si odnesla i Petra Janů nebo Petr Spálený. Za Jiřího Schelingera převzala dvě zlaté desky jeho dcera Andrea Fitzová, ceny pro Michala Tučného převzala vdova Marta Tučná. Herečka Bára Hrzánová převzala zlatou desku hned za dvě CD. "Nebojte se, nezpívám. Tohle je za namluvení příběhu Hrdý Budžes," vysvětlila Hrzánová, jak se k vzácnému kovu dostala.