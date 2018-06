Černoch chce do měsíce zpívat

"Tržné a sečné rány se mi už zahojily. Teď už jenom zbývá dát do pořádku koleno. Zatím sice chodím o berlích, ale pomalu se to lepší. Doufám, že se na pódium postavím do konce měsíce. Už se nemohu dočkat, až zase začnu pracovat. Svrbí mě ruce i hlasivky," řekl Karel Černoch a dodal, že si z okamžiků před nehodou vybavuje pouhé střípky, protože se učil svoji novou roli v muzikálu Miss Saigon.

"V posledním momentu jsem najednou uviděl kolo nákladního vozu, který před námi zabrzdil. Všechno se odehrálo v rychlém tempu. Najednou jsem byl venku a až za nějakou dobu jsem si uvědomil, že jsem vypadl ven z auta," konstatoval Černoch, který se podle svých slov snaží nejdramatičtější okamžiky svého života vymazat z paměti.

"Není to příjemné ani snadné. Ty okamžiky se pravidelně vracejí, všechno je zatím příliš živé. Nemohu o tom ani moc mluvit, neboť se mi všechno začne okamžitě znovu vybavovat. Začal jsem si víc vážit života. V nemocnici jsem si uvědomil, že mě osud, nebo snad nějaká vyšší moc, uchránily od vážnějšího zranění. Proto si do dalšího života přináším daleko větší pocit odpovědnosti než jsem měl předtím."