Černoch: Černoši preferují blondýny

Jiří Wimmer a Karel Černoch v nezapomenutelných scénkách, které už navždy zůstanou jen úsměvnou vzpomínkou. Karel Černoch na koncertě Králové muzikálu v opeře. Karel Černoch - Obal alba Strom vánočních přání. Karel Černoch se vrací do role Valjeana po jedenácti letech.

Já bych preferoval spíš otázku: Jakým autem byste chtěl jezdit? Odpověď: Evropská varianta vozu HUMMER!Žlutou.Dva měsíce prázdnin bych strávil na opuštěném ostrově.Na tomto ostrově malý patrový dům s velkou terasou, 20 metrů od moře, s molem, kde je ukotvený velký pobřežní člun s výbavou na potápění, a 200 metrů od domu malý heliport na přistávání helikoptéry.Ano a někdy po celý den.Mimo oficiálních premiér dávám přednost sledování nočních filmů v kabelové televizi.Dávám přednost asijské kuchyni.Zajímám se o všechno.Slušnost, jemnost, tolerance, trpělivost, umění vyslechnout toho druhého a smysl pro legraci.Tolerantní.To, které jsem právě dovařil, povedlo se podle mých představ a hlavně chutná mým přátelům.Všechny, o kterých vím, že se k nim vrátím ještě jednou.Gentlemani o svých milostných začátcích raději nehovoří.Mám a "držím ho v ruce každý den".Na to už jsem vlastně odpověděl v otázce "Charakter"...Všechno "to", co nás přivedlo až tomuto bodu, že vám ty odpovědi píši na počítači a pak je odešlu e-mailem.Mytí nádobí.Všechny, které se vejdou do předvolby na rádiu v autě.Hrabal, Ed McBain, Remarque, Kerouac, Stone, Eastlake, Kratochvil, Čapek, Heller, Pavel, Chandler, Roark, Viewegh, Mailer, Hemingway, Krviny, Mňačko, Kundera, Hugo a mnoho, mnoho dalších.Kromě hodnotných filmů dávám přednost pořadům na dvojce a tomto duchu sleduji i kabelové programy, motosportovní pořady, hudební pořady, zprávy z celého světa a komedie.Profesora Rybičku, profesora Tesaře, profesorku Staškovou a mnoho dalších pedagogů z Konzervatoře Jaroslava Ježka.Černošská populace prý preferuje blondýny.Moje oblíbená skupina? Black Milk...