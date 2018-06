Černí nájemníci

"Bydlelo tam asi pět rodin. Vypáčili dveře a nastěhovali se tam. Neměli tam ani elektřinu, ani plyn," vysvětluje nájemnice protějšího křídla domu Olga Tomášová. Ona sama bydlí v bytě se třemi dětmi a druhem. Přestože její druh má smlouvu o podnájmu s držitelem dekretu na byt, bojí se, že na ulici skončí i ona. "Majitel dekretu tu nebydlí od roku 1993, ale občas sem jezdí. Já jsem tady nahlášená a platím řádně nájem," tvrdí žena.Úředníci se podle ní snaží vyhodit ji na ulici. "Říkají, že tu jsem nelegálně, ale v evidenčním listu bytu jsme všichni uvedení. Jsem z toho blázen. Mám podanou řádnou žádost o byt. Je tam psáno, že bych si ho na vlastní náklady i opravila," říká Tomášová. Má strach, že kdyby skončila na ulici, musely by její děti jít do útulku. "To bych nechtěla, starám se o ně dobře. Bojím se ale, jak to skončí. Přece si nepůjdu na dvůr postavit stan," říká. Vysvětluje, že se byla ptát na ubytování i v azylovém domě, ale všechno je podle ní na dlouhé lokte.Věra Krylová z protějšího křídla domu má jiné starosti. Dekret má v pořádku, ale tato část domu má být z havarijních důvodů uzavřena. Žena, která v bytě bydlí s dcerou, jejím mužem a dítětem, by se ráda vystěhovala do náhradního bytu, ale ten prý není."Podívejte se, v kuchyni je plíseň, v obýváku je plíseň a koupelnu vám raději ani neukážu," mává žena rukama. Ukazuje na pavlač, podepřenou dřevěnými trámy, a vodu kapající ze střechy přímo na dveře bytu. "Za pětadvacet let, co tu bydlím, tady nespravili nic ani za pětník. Voda už nám roky teče jenom z jednoho kohoutku v kuchyni, záchod už dávno nesplachuje a za všechno chtějí devatenáct set korun nájmu," stěžuje si.Podle tajemníka radnice Brno-střed Radovana Novotného se bude dům bourat, protože na jeho místě má vést silnice. Novotný tvrdí, že Olga Tomášová na ulici vystěhována nebude, ale musí si dát do pořádku veškeré doklady. Věra Krylová podle něj spolu s dalšími nájemníky dostane v nejbližší době náhradní byt. "Do půldruhého měsíce to vyřešíme," řekl tajemník.