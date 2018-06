Černí andělé Igora Chauna

Kolem milionářské vily v jedné pražské luxusní čtvrti je rušno. Je to pár hodin, co se tu střílelo. Před chvíli odsud dva muži v černém odvezli mrtvolu v rakvi. Personál z okolních domů neodolá a stahuje se k místu činu. Chtějí vidět zblízka, co se to tu vlastně děje. Dívky na hlídání a hospodyně si rády zpestří službu. Jen zahradník nerušeně pokračuje v úpravách záhonů. Vražda nevražda.Kamera! Jedu! Akce!" Pozor na letadlo!" Kamera! Klapka! Dlouhý nehet se zanoří do otvoru schránky. Tak ještě jednou a znovu, teď pomaleji," říká režisér Igor Chaun herečce Gabriele Filippi, která právě loví dopis ze schránky. Z druhé strany situaci natáčí kamera. Jako že mě zajímá, co tam tak může bejt?" ptá se herečka. Jako bys tušila, že to bude něco divného," odpovídá režisér. Filmový štáb okupuje vilu již několik dní. Nebylo lehké najít majitele, ochotného do svého království vpustit cizí lidi. Projeli jsme mnoho vil a všude se k nám chovali hrozně. Tohle je malý zázrak. Jsme jim nesmírně vděční, jsou neuvěřitelně vlídní a velkorysí. V sobotu odjeli nakupovat a nechali ve svém obrovském domě celý štáb," líčí Igor Chaun nelehký výběr exteriérů. Za chvíli se štáb přesunuje na verandu. Zmrzlá Gabriela bude ve studeném odpoledni hrát, jak v horkém letním ránu vychází z domu, aby vybrala poštu. Ve snové vile zatím život běží svým obvyklým odpoledním tempem. V přízemí domu mezitím spí malý chlapec, syn majitelů vily. Dcera je na klavíru. Druhý chlapec se občas přijde podívat, co tu ti pánové od filmu zase dělají. Ale nevydrží dlouho. Rodiče jsou ještě pryč. Gabriela Filippi coby milionářova manželka vytahuje dopis. Otáčí se a v pestrých letních šatech kráčí zpět směrem k vile. Jednou, podruhé. Potřetí volá konečně režisér od svého stolku. Pro mě dobrý!" Jen co kamera zhasne, háže maskérka na herečku tlustou bundu. Péřové bundy už na sebe oblékli i ostatní členové štábu. Vzduchem je cítit becherovka a bramboračka. Kdo zrovna netočí, zahřívá se u stánku. Sedí tady i zakrvácený Ladislav Frej (pozůstatek dopolední scény), Ondřej Vetchý, Karel Dobrý a další aktéři detektivky. Bude se jmenovat Červená karta a bude ji vysílat televize v rámci nového televizního detektivního cyklu Černí andělé. Ondřej Vetchý a Karel Dobrý zrovna probírají akt vraždy. Vrah zastřelil svou oběť na dálku, z protějšího kopce. Karel Dobrý zavzpomíná na kultovní film Den pro Šakala. Pamatuješ, jak si to vyzkoušel na melounu? To bylo dokonalý." A co Tygr a drak, viděls? Je to duchovní film?" ptá se Ondřej Vetchý a sám vychvaluje Matrix. Čekání je dlouhé, debata se stáčí od filmů k nekonečnu, pokusům o zpomalení světla. Ladislav Frej jejich amatérské poznatky opravuje odbornou přednáškou. Já se o to dost zajímám," říká na vysvětlenou, když domluví o Hubbleově konstantě. Dva bezdomovci, kteří mají v Červené kartě také svoji roli, stojí u stánku, podívají se na sebe a vrtí hlavou: Ty tomu rozumíš?" Chvíle odpočinku. Režisér Igor Chaun ji využívá skvěle. Kamera číhá z jedné strany schránky, z druhé se do otvoru noří dlouhý nehet herečky Gabriely Filippi. Karel Dobrý přijíždí ve vypůjčeném autu k milionářově vile. S úmysly podle scénáře nečistými. Scéna před vilou: Dva Honzové zkoušejí svou roli: Vy jste jako my," říkají právě Ladislavu Frejovi, alias milionáři, i když máte ten barák." Ladislav Frej dopíjí kávu a znovu mizí v maringotce, do tepla a ke své rozečtené knize o superstrunové teorii. Nastydly mi plotýnky. Když se natáčela scéna u bazénu, celý den pršelo. Ondra nastydl taky, ten zase ležel půl dne v kaluži krve." Pana Freje ještě čeká natáčení scény s bezdomovci, ale až za chvíli. Tak ještě poví, že hraje milionáře, který se po dvojí bouračce - jedné v autě a druhé, když přijede domů a najde ženu s milencem - úplně změní, začne vnímat život jinak. První věta scénáře zní: Něco jsem poznal, ale nedovedl to zúročit." A o tom ten příběh je. Že ten člověk dostal šanci změnit svůj život, ale zase ji zahodil." Igor Chaun jej o přestávce doplňuje: Vzteklý, nadřazený majitel soukromého rádia dostane ránu a pochopí, že dosud žil v iluzi, klamu, že si lhal. Získá odvahu žít život pravdivě, takový, jaký opravdu je. Ale tím začne provokovat svoje okolí, stane se pro ně nebezpečný. A to okolí se postupně rozhodne ho zlikvidovat. On se to dozví a je postaven před volbu. Jak se zachovat? V tu chvíli se láme chleba. Dokáže už prožít to svoje nové poznání? Nebo se v něm projeví v okamžiku ohrožení jeho nátura, staré dispozice ke zlu? O tom je náš film: Každý člověk má v životě šanci. Každého člověka mohou potkat dobré i špatné věci. To je vodítko, které nás vede k určitému poznání. Závisí na každém z nás, co si z života vybereme." Ondřej Vetchý už se pro dnešek loučí. Karel Dobrý jde na plac. Před chvílí přijel mladý muž v terénním nissanu a zapůjčuje vůz k natáčení. Karel Dobrý nasedá a přijíždí k vile. Opět kamera, stop, klapka, znovu, jedem. Pane majiteli, jdou tomu autu stahovat okénka i když auto stojí?" Najeď trochu blíž a podívej se na ten barák! Ať je vidět i levá ruka!" Pane majiteli, vadilo by vám, kdybychom vám to auto trochu zabahnili?" Natáčení další scény trvá dobrou hodinu. Majitel auta si s úlevou odváží své auto. Všichni už by se nejradši viděli doma. Snad až na režiséra, který je ve svém živlu. Ještě scéna u domu, při které bezdomovci Honza a Honza zkoušejí pořád dokola říci filmovému majiteli vily. Jste stejný jako my. To nevadí, že máte barák." Hotovo a balí to pro dnešek všichni. Gabriela Filippi už odjela, po ní nasedá do auta Karel Dobrý. Tak zase zítra!" Igor Chaun ještě vysvětluje: Pro mě je důležitý, že to téma je trochu mystické i hororové. Protože to je to, co mě na životě nejvíc baví. To nadosobní, co je normálně skryté, a přitom nás vede, abychom něco pochopili, připravuje nám různé typy zážitků. A pak to hororové. Asi mám smysl pro černý humor a hrozně mě baví, když všude cáká krevní patok. Myslím, že se nám tady obojí podařilo v míře vrchovaté."