Černá se vrací, říká návrhářka

Na konci roku 1988 odešla do Paříže. Díky manželovi s chorvatským pasem to nebyl žádný problém. Bylo jí devatenáct, nezajímala se o politiku, ale o módu, stejně jako její muž, absolvent FAMU, fotograf Goran Tačevski. Ve Francii si vyzkoušela práci manekýnky, modelistky střihů i asistentky v módní firmě.



Když se po šesti letech začala Klára Nademlýnská pravidelně vracet do Prahy, už věděla, co chce. Mít vlastní firmu a tvořit své kolekce.

A to se jí také podařilo. V roce 1994 uspořádala v Praze své první módní přehlídky. V roce 1998 úspěšně předvedla svou kolekci v Paříži. O rok později si založila vlastní společnost a ve stejném roce otevřela autorský butik v centru Prahy. Vytváří malé kolekce do padesáti kusů, které prodává i v Paříži.

Před rokem se Kláře a Goranovi narodil syn Natan. S pomocí rodičů zvládá Klára Nademlýnská obojí - mateřství i navrhování.



"Nechci dítě odstavit stranou, dát ho někam na hlídání a vidět ho jen ráno a večer. To byla taky jedna z věcí, která se mi ve Francii nelíbila. Možná i proto tam mladí lidé odcházejí brzy z domova a moc se s rodiči nestýkají. Já mám se svými rodiči moc pěkné vztahy, pomáhají mi. Je příjemné, že bydlíme všichni v jednom domě a že tu mám po ruce hned i ateliér, " říká Klára.