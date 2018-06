Černá je nemravná barva, pokud se nosí správně

Svetr, který proslavil Soniu Rykiel zejména v USA, dostal podobu vůně a halvně falkónu.

Sonia by však mohla posloužit nejen jako zářný příklad obdivovatele černé barvy, ale také toho, jak se vyplatí nedržet se striktně módních diktátů. Už jen její samotný vstup do světa »velké módy« byl šokující. Upletla svůj první svetr, protože se jí nelíbily ty, které se prodávaly v buticích. Uviděla ho šéfredaktorka americké verze časopisu Elle - a svetr se v roce 1967 dostal hned na jeho titulní stránku! Ještě ten rok získala Sonia Rykiel v Americe označení »královna pleteného oblečení« - a tou zde tato nekonformní návrhářka zůstala dodnes. Její proužkované svetry se staly proslulými. Jsou totiž zářivě barevné, ačkoliv jinak se černá barva objevuje na výrobcích se značkou Sonia Rykiel téměř všude. Stejné je to s motivem svetru. Ten se jí »zaryl« tak hluboko do srdce, že na jeho oslavu přišla i s vůní, jejíž flakon má podobu - jak jinak slavného svetru. »Dlužila jsem mu to,« prohlásila držitelka módního »Oscara« a řady dalších ocenění včetně hodnosti důstojníka řádu Čestné legie, kterou jí udělil francouzský ministr kultury. Měl řadu důvodů. Mimo jiné i to, že Rykiel zrušila spoustu módních diktátů: »Byla to úplná euforie...,« tvrdí o svých začátcích Sonia Rykiel, »dávala jsem švy na vnější stranu, vytvořila jsem první šaty bez obruby, používala látku naruby, odstranila jsem vycpávky a podšívky, přiměla jsem ženy, aby si zvykly nosit jedny šaty na druhých, odstartovala jsem trend nákupních tašek...« Vytvořila osobitý styl, který má jeden základní cíl: když potkáte ženu v jejích šatech, neřeknete to jsou krásné šaty, ale to je krásná žena!