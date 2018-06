Černá chránila čest Bolka Polívky

A neobvyklý byl i závěrečný aplaus. Byla z něj cítit nikoli slušnost, ale upřímnost. „To je, jako když si člověk něco uvaří a ono to pak chutná nejenom jemu, ale i těm druhým,“ zářila Eva Holubová, která ztvárnila jednu z hlavních postav.

Premiéry se zúčastnili někteří herci i se svými ratolestmi. Například Ivana Chýlková s sebou přivedla šestiletého syna Jáchyma a Václav Marhoul se svou jedenáctiletou Aničkou se při závěrečné děkovačce dostali až na pódium. Oba si totiž ve Skřítkovi zahráli, i když společnou scénu v něm neměli.

Tomáš Vorel obsadil do filmu i vlastního potomka - Tomáš Vorel mladší si zahrál synáčka Bolka Polívky a Evy Holubové. „Tu roli psal otec podle mě,“ prozradil devatenáctiletý Vorel junior. „Taky jezdím na prkně a míval jsem i dlouhé vlasy, akorát nemám propíchaný obličej a nejsem vegetarián.“

Maso prý miluje a scéna, kdy měl odmítnout čtyři obrovské steaky, pro něj byla při natáčení vůbec nejhorší. Vorel junior studuje gymnázium a rád by se v budoucnu věnoval ekonomii a produkci, aby jednou vzal do rukou ekonomické záležitosti kolem otcových filmů. „Pevně doufám, že se mi to podaří, protože tátu shánění peněz na film opravdu unavuje.“

Mírné tajemno panovalo kolem postavy Skřítka, které Ivan Havel, jenž se premiéry zúčastnil i se svou manželkou Dagmar, po zhlédnutí filmu prorokoval Českého lva. „Je to ze dřeva a koudele vyrobená loutka, kterou Tomáš Vorel nechal oživit ve studiu Mirage,“ opakovala dokola Martina Reková, tisková mluvčí filmu. Smlouva, kterou s Vorlem má, jí prý na doživotí zakazuje, aby prozradila cokoliv bližšího.

Úspěšnou premiéru si nechali zkazit pouze Marcela Černá s Bolkem Polívkou. Když před půlnocí herec odcházel se svojí partnerkou domů, stal se terčem neznámých vtipálků z Václavského náměstí. Jeden z nich, ve snaze navázat kontakt, na něj pokřikoval: Hele, to je ten blbeček z televize. A než stihl říct cokoliv dalšího, Marcela Černá zasáhla a vyťala odvážlivci z každé strany políček.