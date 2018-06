Čerešňáková ukázala v posilovně zadeček, hubne kvůli svatbě

Své tělo proto začala trápit na posilovacích strojích a následně hýčkat masážemi pravidelněji hlavně od té doby, co si s přítelem určili termín svatby na tento podzim. Kvůli modelčině zaneprázdněnosti ale museli obřad odložit až na jaro. "Jsem úplně hrozná, myslím, že Adam by mě nazval nevěstou na útěku. Ale doufám, že tedy už konečně na jaře 2010," přeje si modelka.

Čerešňáková totiž svého přítele na čas opouští a většinu prázdnin stráví v zahraničí na jazykových kurzech. Svatbu by tak nestihli nachystat. Čerešňáková si v současnosti užívá sluneční paprsky i vzdělávání na jihu Španělska. "Myslím si, že španělsky mluvím dobře, ale přece jen jak nemám příležitost, tak to jedu oživit. V srpnu jedu do Kostnice do Německa procvičit němčinu," pochlubila se Čerešňáková.

Jak ale modelka sama přiznává, její přítel se s jejími aktivitami nesmiřuje úplně lehce. "Přítel není nadšený, nicméně já jsem ráda, že kvůli takovým věcem neplánuje rozchod. I když se musím přiznat, že někdy jsou řeči, při kterých musím zatnout a tiše mlčet," přiznává s úsměvem Čerešňáková. - čtěte Čerešňáková plánuje svatbu, přítel bude měsíc v celibátu



Pokud tedy nakonec nebude na útěku ženich, má Čerešňáková představu o tom, jak by jejich svatba, kterou chtějí i církevní, měla vypadat. "Představu mám. Nedávno jsem byla na svatbě sestřenky, která tam měla tři sta lidí. Přiznám se, že když jsem to viděla, tak jako host jsem to obdivovala a užila jsem si to. Ale sama v tom mám jasno - velkou svatbu ne!" zasmála se modelka na závěr.