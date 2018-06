Čerešňáková plánuje svatbu, přítel bude měsíc v celibátu

"Vyhrála jsem na srpen výběrové řízení na jazykový pobyt v zahraničí, takže jedu na měsíc do Německa. Jestli ta svatba v září vyjde, bude před ní mít přítel měsíc celibát. Já jsem z kurzu měla strašnou radost, ale on jako chlap to nesl velmi těžce. Já když chodím hodně sportovat, tak se mi endorfiny odplaví jinou cestou," smála se Čerešňáková.

V tom, jak bude svatba vypadat, má už modelka jasno. "Šaty bych chtěla extravagantní, buď červené, nebo černobílé. Oběd bych chtěla v úzkém rodinném kruhu a třeba o dva dny později velkou svatební party se spoustou přátel, takový ten velký mejdan," plánovala Čerešňáková. Jediné, co zamilovaný pár ještě nevymyslel, je cíl jejich svatební cesty. "Já vždycky přijdu s nějakým návrhem, a Adama to neláká. Jeho sen by byl Bora Bora, ale to je trochu jiná cenová kategorie, takže si ji třeba dopřejeme až za pár let. Teď zvažujeme možná Karibik nebo něco ne tak finančně náročného. Já jsem chtěla jet do Kambodži, ale to mi neprošlo," přiznala Čerešňáková.

"Modelka stále ještě zvažuje myšlenku, že by do zahraničí pláchla ještě na celý červenec. Ráda by si totiž vypilovala také španělštinu, a to rovnou v daleké Guatemale. "To už ale Adam šílel úplně a bál se, že si tam najdu někoho z Latinské Ameriky a jeho tu nechám. Nesdílí to nadšení cestovat jako já," postěžovala si Čerešňáková. Obavy z toho, že by si přítel na dobu její nepřítomnosti našel náhradu, však nemá. "Já myslím, že láska je silná, a i když mě tam někdo může svým charizmatem nebo vzhledem zaujmout, tak přece jen jsou naše mentality natolik odlišné, že si nedokážu představit, že bych s člověkem z jiného světadílu sdílela domácnost," dodala na závěr modelka.