Čerešňáková na Filipínách jen o vlásek unikla bombovému útoku

"O naši bezpečnost se velmi dbá, tak doufám, že nenastanou žádné komplikace, ale trochu strachu přece jen mám. Předevčírem byl spáchán v jiném obchodním centru v Manile bombový útok," napsala iDNES.cz Čeřešňáková.

"Úroveň přehlídky nebyla zrovna vysoká, ale atmosféra úžasná. Zároveň s naší přehlídkou se volil "Little Angel Earth" (Andílek Země) mezi chlapci 7 až 11 let a tito chlapci předváděli s námi. Jejich děti jsou opravdu roztomilé a na velkou dámu si hrála i slečna, která vyhrála Little Miss Earth 2007, osmiletá Izelle," dokreslila průběh programu Miss Earth česká reprezentantka.

Při závěrečné části každá ze soutěžících oslovila přítomné s prosbou, aby chránili životní prostředí. Dívky říkaly svá hesla, chodily po mole s cedulemi o šetření energie, třídění odpadu, zabránění globálnímu oteplování nebo sázení stromů. "A lidi fotili a fotili, a že jich tam nebylo zrovna málo," dodala Čerešňáková.

Že se "ekologická" soutěž krásy koná právě na Filipínách, považuje česká vicemiss za velmi vhodné. Tamní obyvatele to možná pobídne, aby se k životnímu prostředí chovali ohleduplněji. "Je na čase, protože když jsem viděla ty spousty odpadků na jejich plážích, tu znečištěnou řeku a špinavý dusný vzduch, v chudších čtvrtích se mezi odpadem dokonce žije...," vypočítávala neduhy této země.

V nejbližší době čeká adeptky na titul Miss Earth návštěva charitativní organizace a učení malých dětí, jak a proč sázet stromky.