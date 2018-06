Čerčany fandily Horváthovi

Fotografie z finálového večera ZDE

Fandit tady několik stovek lidí začalo už v sobotu u velkoplošné obrazovky. „Vlastíku, věřím ti. I když nevyhraješ, budu tě mít ráda,“ napsala devítiletá Anežka na papír a vhodila ho do speciálně připravené schránky.

Přitom ještě v úterý Čerčanští se společným fanděním vůbec nepočítali. „Já už nemohla jít ani pro rohlíky. Hned se na mě všichni sesypali a tahali ze mě, co se bude dít. Podlehli jsme,“ popsala včera atmosféru posledních několika dní místostarostka Tywoniaková.

Fanoušky Vlasty Horvátha se zaplnil celý čerčanský kulturní dům. Místní nenechali nic náhodě. Když už svého finalistu nemohli podpořit přímo na místě ve sportovní hale, pokusili se podobnou náladu navodit alespoň mezi sebou. Mezi dětmi tak nechyběly vlastnoručně vyrobené transparenty a všichni věřili tomu, že Vlasta jejich naděje nezklame. „Je lepší než ten druhý. To musí uznat každý,“ tvrdila sedmnáctiletá Lenka. V ruce připravený mobil ale nasvědčoval tomu, že radši nenechá nic náhodě.

V sobotu si plánovala, že pošle textovou zprávou Vlastovi dvacet hlasů. „Normálně jsem posílala pět, stojí to dost peněz. Tentokrát jde ale o hodně, obětuji na to víc,“ řekla rozhodně.

V Čerčanech to chvíli vypadalo spíš jako na hokejovém utkání. Skupinka dětí totiž přejala skandování, na které jsou všichni zvyklí z hokejových zápasů. Když se na velkoplošné obrazovce objevil Horváth, propukl kulturní dům v hlasitý jásot. Petr Bende by o víkendu hledal v Čerčanech fanouška marně. „Nemáš šanci,“ křičely svorně děti.

Čerčanští společným sledováním televizního finále navázali na loňské finále v Říčanech. Tamní finalistku Anetu Langerovou totiž právě před rokem na náměstí podporovalo přes pět tisíc lidí. „My jsme ale menší. A nemáme ani pořádné náměstí. Naštěstí nám vyšli vstříc v místním kulturním domě, koukali se na nás ale nejdřív jako na blázny,“ přiznal starosta ani ne tří tisícové obce Karel Bárta.

„Neměli jsme na vybranou. Museli jsme to zorganizovat. Chodíme totiž na obědy do základní školy, kam chodil i Vlastík. Tam nás k tomu v podstatě donutili,“ řekl s úsměvem starosta Bárta. Sám fandil ze všech sil, ale uvážlivě. „Je mi to sice věkově už trochu vzdálené, ale textovku stoprocentně pošlu,“ slíbil.

Podobně na tom byla i místostarostka Jana Tywoniaková. „Je pravda, že pop music není zrovna můj šálek kávy. Když ale někdo umí dobře zpívat, tak to ocením, a u Vlasty o kvalitě není pochyb,“ zdůraznila.