Čepice proti spánku řeší problém nočních řidičů

"Protispánková čepice" by měla být komerčně k mání do dvou až tří let, prohlašují její vynálezci z Technologické univerzity v australském Sydney. Její využití není ostatně omezeno jen na řidiče dálkových tras, ale mohou ji upotřebit i piloti, řidiči vojenské techniky nebo ti, kdo ovládají sice stacionární, ale nebezpečné stroje, při jejichž chybě hrozí okolí značné nebezpečí.

Podle časopisu Geo existují i jiné varovné systémy proti mikrospánku za volantem, založené na odlišných principech. Reagují například na podezřelé pohyby řidiče nebo na vybočení z jízdního pruhu. Na rozdíl od "protispánkové čepice" by však varování těchto systémů přicházelo vesměs pozdě, konstatuje časopis.