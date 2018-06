Cenzoři chtějí vystřihnout Clooneyho zadek

Americká asociace filmové kritiky zařadila hit, přinášející jedinečný pohled na pozadí v současnosti nejslavnějšího milovníka Hollywoodu, na stoplist a zakazuje projekci filmu mladším sedmnácti let. Pokud do kina přeci jen přijdou, musejí mít doprovod dospělých.



Režisér filmu Steven Soderbergh se rozhodnul, že kontroverzní scénu za žádných okolností nevystřihne. Podporuje ho i domovská produkční společnosti 20th Century Fox.



Na názor se novináři pokoušeli zeptat samotného herce. Ten však odpovídal jen prostřednictvím svého mluvčího Stana Rosenfelda. Jeho odpověď není nijak překvapující: „Je to všechno idiotská záležitost.“



V Británii se snímek objeví sedmnáctého ledna příštího roku. Britská moralistická asociace dosud nezasáhla, ale očekává se, že komise poněkud liberálnějšího království si filmu ani nepovšimne.