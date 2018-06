Ceny TýTý míří do finále

Například v hereckých kategoriích se v první pětce, zatím v abecedním pořadí, objevují zavedená jména jako jsou: Bohdalová, Jirásková, Šafránková, Donutil, Preiss a Vetchý, ale rozsáhlé seriálové vody k nim přinesly Alenu Antalovou, Ivanu Chýlkovou, Miroslava Etzlera a Lukáše Vaculíka.

Dvojice Antalová a Etzler z Pojišťovny štěstí se zřejmě přičinila rovněž o oblibu tohoto seriálu, který suverénně vstoupil mezi pětku diváky vyhledávaných: Místo nahoře, Náměstíčko, Redakce a Rodinná pouta.

Zajímavý je i abecední „výkaz“ v pořadech roku. Do první pětky umístil: Banánové rybičky, 1 proti 100, Jsou hvězdy, které nehasnou, SuperStar a Tele Tele.

Barometr obliby posunul do pětky oblíbených moderátorů zábavných a soutěžních pořadů také Romana Šmuclera, vedle už zavedených: Ebena, Čecha, Hrona a Rosáka.

Do pětky zpěvaček se mezi tradiční čekatelky - Bílá, Bartošová, Vondráčková, Zagorová letos prodrala Aneta Langerová. Také kategorie zpěváků má svého novice. A sice Petra Koláře, který nazpíval s Leonou Machálkovou úvodní píseň k Pojišťovně štěstí.

Do pětice publicistů katapultovali diváci Václava Moravce, kromě léta úspěšných: Dankové, Ebena, Johna a Klímy.

A jak si vedou ti zřejmě v nejsledovanější kategorii Objev roku? Dosavadní abecední skóre je z devíti nominovaných třemi domácími televizemi toto: Brzobohatý, Kotek, Krejčíř, Lesák, Žádníková.

Objev roku a Seriál roku jsou dvě kategorie, kde má v ohni svá želízka i televize Prima. Jinak se ukazuje, ostatních devět kategorií bude záležitostí Novy a ČT, pokud ovšem ještě divák nerozhodne jinak.

K tomu má příležitost každý, pokud odešle do 28. března SMS, v případě Objevu roku až do 2. dubna večer, kdy budou v přímém přenosu TV Nova vítězové vyhlášeni. Do tohoto okamžiku jsou výsledky tajné.