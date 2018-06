Ceny Óčka: Podnapilý muž srazil Miss ČR Vignerovou na zem

Nepříjemný incident se odehrál před plachtou se sponzory, kde se každý příchozí fotil. Pózující Vignerovou ale zástupce festivalu České hrady zničehonic srazil tak nešťastně, že kráska letěla k zemi. "Asi byl opilý, úplně jsem se rozklepala," řekla iDNES.cz úřadující královna krásy.

"Tohle by bylo pěkně vulgární vyznání lásky, nebylo to pěkný, dodala Vignerová, na jejímž obličeji bylo znát, že ji nečekaná událost rozladila.

Kompletní výsledky Ceny TV Óčko získali Langerová, Klus i kapela NightWork za klip o gayích

Další průběh sedmého ročníku Cen Óčka ale proběhl už celkem poklidně, radost z něj měli Aneta Langerová, Tomáš Klus a Chinaski, kteří si odnesli sošku v jednotlivých kategoriích Zpěvačka, Zpěvák a Skupina roku.

VIDEO: Cenu TV Óčko obhájila Aneta Langerová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Jsem všem moc vděčná a ceny si velmi vážím. Tenhle rok je pro mě jedním slovem nádherný, užívám si ho a jsem šťastná," řekla iDNES.cz Langerová, která před pár dny otevřeně promluvila o své lesbické orientaci. "Nechtěla jsem to hned ventilovat, dokonce z toho u mě vznikl trochu blok. Teď už to ale neřešíme. Věříme, že to lidé chápou, protože zkrátka neděláme nic špatného," prohlásila zpěvačka (viz předchozí článek o Anetě Langerové a její orientaci).

Že z přiznání nemusí mít strach, dokazuje ocenění skupiny NightWork, která obdržela nejvíce hlasů v kategorii Klip roku k písni Globální oteplování, jež se stává hymnou homosexuálů a lesbiček.

VIDEO: NightWork chtějí opět šokovat. Erotikou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"K ohřevu planety dochází díky nárůstu homosexuálů, chcete-li odborně, pak tedy teploušů. Pokud chceme i my v České republice moře, a to chceme. Už žádné drahé dovolené. Musíme propagovat homosexuální menšinu, protože čtyři procenta jsou opravdu smutné číslo. To i světové burzy spadnou za jeden jediný den o víc procent," komentovala už dřív svůj hudební počin členové skupiny NightWork.

Hudební ceny Óčka 2010 - moderátoři Míra Hejda a Lenny Trčková Hudební ceny Óčka 2010 - Diana Kobzanová a Libor Šula

Předávání Hudebních cen televize Óčko moderovali Lenny Trčková a Míra Hejda. Mezi známými hosty se objevili kadeřník a moderátor Libor Šula či Diana Kobzanová.