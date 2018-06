Ceny MTV: odhalená Beyoncé, usedlá Madonna, šokující Lady GaGa

Taylor Swiftová

Mladičká zpěvačka sice sklidila cenu za nejlepší ženské video k písni You Belong to Me, skandál při jejím přebírání ale způsobil raper Kanye West, který vyskočil na pódium a vyhlásil, že cenu měla dostat zpěvačka Beyoncé. Nepříjemný incident však nic nemění na tom, že Swiftová zvolila jeden z nejkrásnějších outfitů večera. Ve světlé róbě antického střihu se stříbřitými aplikacemi z dílny KaufmanFranco působila něžně, díky make-upu ve stylu třicátých let s rudými rty a nehty ale zároveň sexy.

Beyoncé

Zpěvačka Beyoncé se bezkonkurenčně stala hvězdou předávání cen MTV a důvody pro to byly hned dva. Snědá kráska totiž sklidila rovnou tři ceny, za nejlepší video roku, střih a choreografii ke klipu Single Ladies. Oslnila však i svým outfitem od návrháře Roberta Cavalliho, který se na červeném koberci rozhodně neztratil. Rudé minišaty s hlubokým výstřihem zdobeným něžným volánem doplnila zpěvačka výraznými stříbrnými šperky. Snad jen černé střevíčky mohla vyměnit za tělové nebo stříbrné.

Lady GaGa

Zpěvačka, která se svými úspěchy může rovnat své kolegyni Beyoncé, je mistryní převleků a během slavnostního večera šokovala hned několikrát. Nejen, že si odnesla tři ceny, za nejlepší režii a speciální efekty ke klipu Paparazzi a za objev díky písni Poker Face, ale ještě předvedla drsnou show, při které si po těle roztírala falešnou krev. Na večírek dorazila oblečená do černého krajkového modelu od Jeana Paula Gaultiera zdobeného peřím, ke kterému přidala zlatou masku přes oko a černý klobouk.

Madonna

Popová královna je známá svými originálními modely, tentokrát však poněkud zklamala. Na udílení cen si vyšla v černém kabátu od L'Wrena Scotta, ke kterému obula vysoké kožené kozačky. Celkový dojem pak působil, jako by zpěvačka byla členkou americké armády. Omlouval ji jedině fakt, že svým černým oblečením chtěla vzdát hold zesnulému popovému králi Michaelu Jacksonovi.

Katy Perry

Mladá zpěvačka, která prorazila především hitem I Kissed A Girl na slavnostním večeru zářila, až oči přecházely. Modrooká brunetka zvolila lesklé stříbrné šaty bez ramínek, ozvláštněné stříbrnými bodci na bocích. Na nohy obula stříbrné střevíčky a do stříbrna sladila i nehty a výrazný prsten. Protože byl celý model sám o sobě dost výrazný, vynechala zpěvačka kromě jemných náušnic jakékoliv další šperky.

Jennifer Lopezová

Zpěvačka dorazila na udílení cen spolu se svým manželem Marcem Anthonym a v sexy minišatech dokázala, že i jako matka dvojčat má pořád perfektní figuru. Nařasené béžové minišaty z dílny Louise Vuittona měly originálně řešený zlatavý vršek, největší pochvalu si ale zaslouží černé krajkové střevíčky na vysokém podpatku návrháře Christiana Laboutina.