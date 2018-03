Móda z Andělů: Překombinovaná Farna, skvělý Mišík a podivný Haj

Případ první: BARBORA POLÁKOVÁ

85 %

Barbora Poláková už klasicky zvolila značku Leeda s autorským otiskem návrhářky Lucie Kutálkové. Tentokrát vypadala méně extravagantně a musím složit poklonu oběma, Lucii i Barboře. Šaty vypadají úžasně! Jednoduché, ale zároveň zajímavé. Bohémské, ale precizní. V kontrastu velice robustního koženého psaníčka je look odzbrojující. Velký průšvih je jedině bomber přehozený přes šaty, který celkový model shodil na úroveň šatů z výprodeje. Malinko bych zároveň ubral na make-upu.



Případ druhý: DEBBI

20 %

U modelu Debbi si připadám, jako bych se vrátil v čase o 20 let zpátky, kdy styl šatů přičichl k negližé. Bohužel v tak děsném provedení, že ani krajka to nezachránila. Na tomto looku jsou hezké jen alabastrová pleť Debbi a její ohnivé vlasy.



Případ třetí: ADAM MIŠÍK

95 %

Italský gentleman styl Adamovi Mišíkovi hodně sedne. Tmavě šedé sako s detailem bordó kapesníčku a mini brože na klopě, které je doplněné černým rolákem, je naprostá pecka. Mnoho pánů by si od zpěváka mohlo vzít příklad. Vypadá cool a zároveň je na akci vhodně oblečený. Trochu mi nesedí lakovky k tomuto looku. Zvolil bych určitě matnou kůži nebo boty Oxford.



Případ čtvrtý: ANNA K.

80 %

Anna K. vypadá úžasně. Když vezmeme v potaz, čím si nyní prochází, tak vypadá lépe než většina přítomných. Zpěvačka je známá svou oblibou v geometricky laděných oděvech. Košile spolu s dlouhou vestou a oversized kalhotami vypadají sice jednoduše, ale zpěvačce neskutečně sluší. Určitě bych však vyměnil boty. Trošku vyšší podpatek by jí prodloužil nohy a pozvedl kalhoty a siluetu. Svěží make-up je pecka.



Případ pátý: MICHAELA HABÁŇOVÁ

40 %

Česká Miss 2017 Michaela Habáňová tentokrát vsadila na na první pohled jednodušší, ovšem ve výsledku těžký outfit. Sako působí velice robustním dojmem, přidává modelce na kilech a ani výstřih tento pocit neodlehčil. Legíny s bílým pruhem má už dnes snad každá žena v Evropě, a tak ani u královny krásy není překvapením, že po nich sáhla.

Otázkou zůstává, jak si někdo může zvolit kalhoty z hutnějšího materiálu, které opticky přidávají na váze, a k tomu si vzít boty s otevřenou špičkou a vyvýšeným předkem. Taková obuv zkracuje nohy a Habáňová působí jako „malá zavalitá“ holka. Za šperky tleskám. Nude make-up je fajn přes den nebo na sport, ale rozhodně ne k tomuto outfitu a na tuto večerní akci.

Případ šestý: EWA FARNA

40 %

Říká se, že méně je někdy více. Ewa Farna to vzala z druhého konce, a oblékla si vše, co v šatníku našla, nebo se lesklo či mělo jen záblesk kůže. Zpěvačka vypadá dobře, je vidět, že shodila pár kilogramů a cítí se výborně.

Ale vzít si košili s třásněmi, což i anorektičce přidá 20 kilo, je hodně odvážný krok. A v kombinaci s koženými kalhotami, které jí nesedí? Metalické doplňky jsou k tomu vhodné, asi jako jít nahý na ples. Účes á la Beyoncé je naopak skvělý a vhodný.

Případ sedmý: KLÁRA VYTISKOVÁ

10 %

Někdo by řekl extravagantní. Já tvrdím, že strašák do zelí má větší styl. Tohle je bohužel průšvih každým coulem. Šaty jsou tak neforemné, že se všude krčí. Nesouměrná geometrie vyžaduje kontrast jednoduchosti. Vlasy, které by zasloužily hodně dlouhou péči kadeřníka, jdou bohužel ruku v ruce s outfitem.



Případ osmý: JORDAN HAJ a EMMA SMETANA

5 %

Emma Smetana a Jordan Haj zřejmě razí heslo „je nám jedno, co si kdo myslí a co máme na sobě“. Hudebník vytáhl limitovanou kolekci bot od Adidasu a doplnil je stylem LMAO. Zato moderátorka outfitem „výlet k náplavce“ moc nenadchla. Culíky jsou tak strašné, že ani milovníkovi „lolitek“ by se nic takového nelíbilo.



